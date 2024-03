Zaprezentowano nowe koszulki reprezentacji Polski. Opinie są podzielone

Kilka dni temu Michał Probierz ogłosił listę powołanych do reprezentacji Polski, a w poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie kadry przed barażami do Euro 2024. To też dzień, w którym zaprezentowano nowe koszulki, w których piłkarze wybiegną na boisko po raz pierwszy 21 marca, kiedy zmierzą się z Estonią właśnie w półfinale baraży. Przecieki dotyczące strojów pojawiły się w internecie kilka dni temu, a teraz mamy oficjalne potwierdzenie nowego wyglądu. Ten kompletnie nie przypadł do gustu kibicom.

Droga cena koszulek

„Magia narodowych symboli zamienia zwykłe chwile w niezapomniane doświadczenia. Mamy zaszczyt zaprezentować nową koszulkę reprezentacji Polski. Koszulka w sprzedaży dostępna będzie” – poinformował portal Łączy Nas Piłka.

W najnowszym modelu koszulki logo sponsora technicznego reprezentacji Polski, czyli firmy Nike, pojawiło się tuż pod godłem. Dotychczas orzeł oraz logo miały swoje miejsca po konkretnych stronach.

Jednak nie tylko to oburza kibiców piłkarskiej kadry. Według nich jakość materiału ma być kiepska, a do tego cena kompletnie jest zawyżona. Mowa tutaj o kwocie 689,99 zł w wersji domowej. „Ile gęgacie za meczówkę? Można na fakturę?” – pisał żartobliwie Mateusz Święcicki, dziennikarz Eleven Sports.

Inni z kolei pisali o tym, iż wszystko wygląda tak, jakby logo sponsora zostało przyklejone na materiał z bazaru. Pojawiły się też mocne opinie sugerujące, że koszulka jest tak zła jak gra kadry w ciągu ostatniego roku. Dla niektórych natomiast nowa wersja stroju nie ma dużego znaczenia, bo uważają ją za podobną do poprzednich. Z komentarzy da się mimo wszystko wywnioskować, że odbiór jest negatywny.

Gdzie można kupić koszulki reprezentacji Polski

Portal Łączy Nas Piłka poinformował już, gdzie kibice mogą zakupić trykoty meczowe kadry. „Zgodnie ze strategią wyznaczoną przez sponsora technicznego, firmę NIKE, wszystkie federacje są upoważnione do sprzedaży nowych koszulek od 21 marca 2024 roku. W okresie od 21 do 27 marca reprezentacyjne stroje będzie można kupić wyłącznie na nike.com, w wybranych sklepach NIKE oraz w Oficjalnym Sklepie Kibica Reprezentacji Polski” – czytamy na stronie Łączy Nas Piłka.

