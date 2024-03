Trener odchodzi ze sztabu reprezentacji Polski. Zaskakująca zmiana

Przed nami jedne z najważniejszych meczów reprezentacji Polski w ostatnim czasie. W ostatnich tygodniach marca biało-czerwoni zagrają o awans na Euro 2024. Najpierw zmierzą się z Estonią, a następnie – jeśli awansują – z Walią lub Finlandią. Teoretycznie każde zamieszanie w kadrze jest teraz niewskazane, aczkolwiek tuż przed spotkaniami barażowymi i tak doszło do intrygującej zmiany w sztabie szkoleniowym.

Tomasz Kuszczak odszedł ze sztabu kadry

O całym zamieszaniu poinformował portal meczyki.pl. W artykule opublikowanym w tym serwisie czytamy, że współpracownikiem reprezentacji nie będzie już dłużej Tomasz Kuszczak. Były bramkarz Manchesteru United nie pojawił się na marcowym zgrupowaniu i najwyraźniej nie zobaczymy go również na kolejnych. Według najnowszych doniesień więcej szczegółów na ten temat mamy poznać zbliżającej się konferencji prasowej reprezentacji Polski. Ta odbędzie się 18 marca w poniedziałek o godzinie 16:00.

41-latek pełnił rolę trenera golkiperów, a w zasadzie asystenta Andrzeja Dawidziuka. Przy nim miał szlifować swój warsztat, pomagając zawodnikom kadry Michała Probierza. Ostatecznie jednak ta współpraca została bardzo szybko zakończona. Powody? Na razie nie są znane. We wspomnianym artykule padła jedynie wzmianka o „kwestiach organizacyjnych”. Nie wiadomo natomiast, co to dokładnie oznacza.

Aktualny sztab reprezentacji Polski

Drugi trener – Robert Góralczyk

Asystent – Sebastian Mila, Michał Bartosz

Trener bramkarzy – Andrzej Dawidziuk

Trener przygotowania fizycznego – Mateusz Oszust, Radosław Gwiazda

Analityk – Hubert Małowiejski

Analityk wideo – Jakub Rejmoniak

Lekarz – Jacek Jaroszewski

Fizjoterapeuta – Paweł Bamber, Adam Kurek, Marcin Bator

Dietetyk – Wojciech Zep

Masażysta – Wojciech Herman

