Istotna decyzja ws. PGE Narodowego. Tak Polacy zagrają w barażu o Euro 2024

O jakiej sytuacji dokładnie mowa? To kwestia dachu na warszawskim stadionie. PGE Narodowy daje możliwość gry zarówno przy otwartym, jak i zamkniętym obiekcie.

Dach PGE Narodowy zamknięty na meczu Polska – Estonia

Jak poinformowało TVP Sport, dach podczas czwartkowego pojedynku półfinału strefy barażowej Euro 2024, będzie zamknięty. Treningi biało-czerwonych odbywają się na PGE Narodowym w dokładnie takich samych realiach, aby odpowiednio przygotować się do nadchodzącego wyzwania. To też nowa rzeczywistość, bo w przeszłości często zdarzało się, że zamiast PGE Narodowego, reprezentacja trenowała np. na obiekcie Legii Warszawa. Co mogło sprawiać wrażenie, że Polacy również są… gośćmi pojedynków, które rzekomo rozgrywając w roli gospodarzy.

W czwartkowy wieczór w stolicy w godzinach meczu termometry mają pokazywać około 5-6 stopni powyżej zera. Dodatkowo przewidywany jest niewielki, przelotny deszcz. Kibice oraz główni bohaterowie pojedynku na murawie, będą mogli zatem brać udział w spotkaniu w komfortowych warunkach, przy zamkniętym dachu.

Kiedy reprezentacja Polski zagra w barażach o Euro 2024?

Zespół trenera Michała Probierza pierwszą batalię o tegoroczne ME w Niemczech rozegra w czwartek, tj. 21 marca na PGE Narodowym. Rywalem Polski będzie Estonia, początek spotkania o godzinie 20:45. Zachęcamy do śledzenia sportowych stron Wprost.pl, gdzie będziemy przekazywać najnowsze wieści dotyczące piłkarskiej reprezentacji Polski.

Jeśli Polska wygra z Estonią, w finale (wtorek, 26 marca, g. 20:45) czekać będzie wyjazdowe starcie ze zwycięzcą z pary Walia – Finlandia. Szanse na udział w przyszłorocznym Euro 2024 zatem nadal są. Polacy muszą jednak naprawić to, co popsuli w fazie grupowej, jeśli chcą uczestniczyć w turnieju za zachodnią granicą.

Dodajmy, że rozlosowano już grupy ME 2024. Jeśli Polacy uporają się z dwiema przeszkodami w barażach, w turnieju zagrają z Holandią, Francją i Austrią.

