NA ŻYWO: Polska – Estonia. Biało-Czerwoni rozpoczynają baraże o EURO 2024

22:40 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo. Zapraszamy we wtorek na relację z meczu o awans na EURO 2024. Rywalem reprezentacji Polski we wtorkowym finale baraży będą Walijczycy, którzy pokonali przed własną publicznością Finów 4:1. 22:345:1 Koniec meczu. Polska wygrywa 5:1 i awansuje do finałów baraży o EURO 2024. 91. min Sędzia doliczył minutę. 90. min Polacy konstruują jeszcze akcję na połowie Estończyków. 89. min Obie ekipy chcą już jak najszybciej zakończyć spotkanie. 88. min Szybkie wybicie piłki Szczęsnego. 87. min Akcja na moment przeniosła się na stronę Polski. 86. min Spokojne tempo gry na Narodowym. 84. min Defensor Estonii wykopuje piłkę z okolic niestrzeżonej bramki. 84. min Spokojna wymiana podań na połowie Estonii. 82. min Schodzi Soomets, wchodzi Ainsalu (Estonia) 81. min 16. rzut rożny dla Biało-Czerwonych. 80. min Polacy dalej atakują. 78. min5:1 5:1. Estończycy zdobywają honorową bramkę.



Spóźniony Jan Bednarek nie dobiegł do Vetkala, który zaskoczył w polu karnym Szczęsnego. 77. min5:0 5:0 Szymański



Znów świetną grą popisał się Zalewski. Dograł do wbiegającego w pole karne Szymańskiego. Ten wślizgiem wpakował ją do bramki.



Dominacja Polaków 74. min4:0 4:0 Mets (gol samobójczy)



Zalewski dogrywał w pole karne. Piłka niefortunnie odbiła się od rywala i zaskoczyła bramkarza Estończyków. 72. min Zmiana w kadrze Polski. Wchodzą Moder, Buksa i Szymański. Schodzą Szymański, Piotrowski i Zieliński. 70. min3:0 3:0! Piotrowski.



Piłkarz przymierzył z dystansu powiększając prowadzenie. 69. min Mocny strzał zza pola karnego Lewandowskiego. Hein wybił piłkę nad poprzeczkę. 68. min. Świderski przedostał się w pole karne, ale w ostatniej chwili piłkę na rzut rożny wybić piłkarz Estończyków. 66. min. Estonia szykuje potrójną zmianę. Wchodzą Poom, Lepik i Pikk. Schodzą Kallaste, Palumets i Jurgens. 65. min Zblokowany strzał Lewandowskiego. 63. min Kolejny rzut różny. Po nim nieudany strzał Zielińskiego. 61. min Faul na Nicoli Zalewskim. 60. min Żółta kartka dla Puchacza za faul na rywalu. 59. min Estończycy biegają za piłką wymienianą przez piłkarzy Probierza. 58. min Estończycy wybijają piłkę na połowę Polaków. Po chwili ją tracą. 56. min Znów Hein broni strzał Lewandowskiego. 56. min Zmiana. Wchodzi Puchacz za Casha. 55. min Będzie zmiana. Cash niezdolny do dalszej gry. 54. min Matty Cash leży na boisku. Wskazuje na ból uda. 53. min Polacy wymieniają piłkę przy polu karnym gości 52. min Kolejny strzał z dystansu Polaków (Świderski). 50. min2:0 GOL 2:0!



Zalewski dośrodkował w pole karne, a tam główką do bramki piłkę skierował Piotr Zieliński. 49. min Estończycy znów wybijają piłkę jak najdalej od swojego pola karnego. 48. min Polacy powoli konstruują akcję. Wymiana podań na połowie rywala. 47. min Spokojny początek połowy. 21:481:0 Początek II połowy Piłkarze wychodzą z powrotem na murawę. Matty Cash wchodzi za Przemysława Frankowskiego twitter.com Tak padła pierwsza bramka dla Polaków. 21:311:0 Koniec I połowy. Polacy prowadzą 1:0. To najniższy możliwy wymiar kary za słabą grę rywali. 46. min. Kolejny rzut rożny dla Polski 45. min Mocny strzał z dystansu Zielińskiego. Piłka poleciała nad poprzeczkę 44. min Polacy nadal stosują pressing na rywalach. 43. min Strzelał Lewandowski z boku pola karnego, lecz broni Hein. 42. min Przerwana akcja Polaków 41. min Obrońca wybił piłkę Piotrowskiego spod nóg. Rzut rożny dla Polaków 40. min Uspokojona gra na Narodowym. 38. min Wybicie "na aferę" Estończyków z dala od pola karnego. 37. min Fauluje Lewandowski 36. min Michał Probierz nadal mocno gestykuluje. Chce drugiej bramki. 35. min Piotrowski strzelał z dystansu, lecz piłka nie zaskoczyła bramkarza przeciwników. 34. min Slisz wybił piłkę na aut przy polu karnym Polaków. 33. min Bardzo wyraźna przewaga Polaków, którzy spokojnie wymieniają piłkę. 32. min Zmiana w ekipie Estończyków. Schodzi Tamm, wchodzi Hussar. 31. min Obrońca Estonii wybija piłkę na aut, oddalając zagrożenie. 30. min Słaby strzał Lewandowskiego z trudnej pozycji. Złapał piłkę Hein. 30. min Polacy polują na drugą bramkę. 28. min Przepychanka na korzyść gości. 27. min1:0 Druga żółta, a w konsekwencji czerwona kartka za kolejny faul Paskotsiego. 26. min Uspokojenie gry przez Estończyków 25. min Polacy trzymają piłkę, kontrolując sytuację 24. min Polacy nie chcą spoczywać na laurach. 22. min1:0 GOL 1:0 dla Polski!



Przemysław Frankowski wykorzystał kolejny błąd Estończyków. Został sam na sam z bramkarzem i zewnętrzną częścią stopą uderzył piłkę nie do obrony. 21. min Dośrodkowanie Estończyków. Akcję zniwelował faul w ataku. 20. min Piotrowski z bardzo groźną sytuacją. Przejął piłkę po złym podaniu. Jego strzał z woleja minął słupek bramki gości 19. min. Kiwior wszedł w pole karne, lecz obrońca rywali wybił piłkę na aut. 19. min Naciskani Polacy znów konstruują akcję daleko od bramki Heina. 18. min Karol Świderski z półwoleja uderzył w boczną siatkę bramki. 17. min. Estończycy wybili daleko od siebie piłkę. 16. min Nieudana próba kombinacyjnego rzutu wolnego. 15. min. Żółta kartka dla Paskotsiego za faul. Polacy ze stałym fragmentem gry 20 metrów od bramki rywali. 15. min. Dawidowicz szybko "skasował" próbę kontraataku rywali 14. min Biało-Czerwoni próbują ataku pozycyjnego. 13. min Niecelny strzał Lewandowskiego z niewygodnej pozycji. 12. min Polacy znów z piłką na środku murawy. 11. min Lewandowski dogrywał z ostrego kąta. Piłka dla Polaków z rożnego. Po chwili niecelnie strzelał Świderski. 10. min Zalewski otrzymał dalekie dobre pytanie, lecz jego strzał zablokował Estończyk. Po chwili znów Zalewski, lecz jego podanie zostało zablokowane. 9. min Lewandowski zgrał do Piotrowskiego, lecz ten po chwili biegu stracił piłkę. 8. min Polacy nie potrafią zagrać dobrej piłki do formacji ofensywnej. 7. min Nieudana wrzutka Zalewskiego. 7. min. Polacy rozgrywają piłkę na środku boiska. 6. min. Slisz zgubił piłkę. Po kilkunastu sekundach odzyskał ją od pędzącego gracza gości. 6. min. Estończycy grają dalekie, niedokładne piłki. 5. min Długie oblężenie bramki bramkarza gości. Ten w końcu łapie piłkę przerywając akcję. 4. min Nieudane dośrodkowanie Frankowskiego. Po chwili po kolejnym dośrodkowaniu defensor Estończyków wybił piłkę na rzut rożny. 3. min Hain zmuszony do interwencji po strzale Zielińskiego. Rzut rożny dla Biało-Czerwonych. 3. min Akcja pod polem karnym Polaków, lecz faulowany był Jan Bednarek. 2. min Michał Probierz już notuje uwagi po fiasku akcji 1. min. Polacy szeroko konstruują akcję. 20:45 Rozpoczęli Polacy Za nami przywitanie kapitanów Skład reprezentacji Estonii



twitter.com 20:41 Czas na "Mazurka Dąbrowskiego"! Na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie zostanie niewiele miejsc. Pomimo słabych wyników kibice chcą oglądać kadrę Michała Probierza.



Zaskakująca frekwencja na PGE Narodowym. Wyniki drużyny nie mają znaczenia? Spotkanie posędziuje Slavko Vincić. Na łamach "Wprost" wypowiedział się o arbitrze Rafał Rostkowski.



Slavko Vincić sędzią meczu Polaków. Rafał Rostkowski dla „Wprost”: Jest już zaprawiony w bojach twitter.com - oto skład wyjściowy Biało-Czerwonych 20:30 Dobry wieczór! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Estonia w ramach półfinału baraży o występ na EURO 2024!

Reprezentacja Polski znalazła się w nieoczekiwanej sytuacji. Po losowaniu grup eliminacji EURO 2024 większość kibiców zakładała spokojny, bezpośredni awans na czerwcowy turniej w Niemczech. Tymczasem nieoczekiwanie potknięcia sprawiły, że z posadą selekcjonera pożegnał się Fernando Santos, a Biało-Czerwoni już pod wodzą Michała Probierza nie zdołali zająć jednej z dwóch pozycji dających bilety na mistrzostwa.

Polacy walczą o awans na EURO 2024

Dzięki dobrym wynikom w Lidze Narodów oraz korzystnym rozstrzygnięciom w innych grupach Polska mogła być spokojna o miejsce w barażach o mistrzostwa Europy. W nich pierwszym przeciwnikiem na drodze do awansu będą Estończycy. Ich obecność w tej fazie zmagań to również skutek wyników w LN. Rywale znad Morza Bałtyckiego byli najwyżej notowaną drużyną z dywizji D.

W zespole Thomasa Haberliego próżno szukać wielkich gwiazd futbolu. Za jednego z liderów kadry uchodzi były piłkarz Piasta Gliwice Konstantin Vassiljev, który jednak nie znalazł się w składzie na to spotkanie z powodu kontuzji. W zespole znalazł się za to gracz GKS-u Katowice Marten Kuusk, a także reprezentujący AS Romę Martin Vetkal. Młody zawodnik jest jednak zawodnikiem młodzieżowych sekcji klubu.

W reprezentacji Polski można spodziewać się wielkich gwiazd. Nie zabraknie Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego czy Wojciecha Szczęsnego. Do kadry po latach powrócił Taras Romanczuk. Jest również Dominik Marczuk, choć on decyzją trenera to spotkanie obejrzy na trybunach – podobnie zresztą jak Damian Szymański, Bartosz Bereszyński i Sebastian Walukiewicz.

twitter

Walia z Finlandią również chcą awansu

Triumfator starcia Polska – Estonia zmierzy się w finale baraży o EURO 2024 ze zwycięzcą pojedynku pomiędzy Walią i Finlandią. Wygrany drugiej pary będzie gospodarzem kolejnego spotkania.

Czytaj też:

Slavko Vincić sędzią meczu Polaków. Rafał Rostkowski dla „Wprost”: Jest już zaprawiony w bojachCzytaj też:

Problemy Piotra Zielińskiego. Tak Michał Probierz zareagował na kryzys lidera