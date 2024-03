Piękna chwila dla Roberta Lewandowskiego. Zapamięta ją na długo

Przed startem eliminacji do Euro 2024 nikt się nie spodziewał, że Polska będzie musiała rozgrywać baraże, by dostać się tylnymi drzwiami na ten czempionat. Biało-Czerwoni zawiedli w grupie z Albanią, Czechami, Mołdawią i Wyspami Owczymi i nie dali rady z niej wyjść.

Ważny moment dla Roberta Lewandowskiego

Ostatecznie dzięki wynikom w Lidze Narodów trafiliśmy do baraży, gdzie w pierwszym meczu przyszło nam się mierzyć z Estonią na stadionie PGE Narodowym. Mimo niezadowolenia z poziomu gry biało-czerwonych, kibice za każdym razem wypełniają trybuny niemal do ostatniego miejsca. Tak było w meczu z Niemcami, Czechami i Mołdawią oraz w przypadku starcia z Estończykami.

Na to spotkanie selekcjoner reprezentacji Polski postanowił wystawić następujący skład na mecz z Estonią: Szczęsny – Dawidowicz, Bednarek, Kiwior – Frankowski, Slisz, Zieliński, Piotrowski, Zalewski – Świderski, Lewandowski.

Dla kapitana biało-czerwonych to 147. mecz w kadrze. Dotychczas Robert Lewandowski strzelił 82 bramki dla reprezentacji Polski. Do pięknych obrazków dosżo tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. 35-latek wyszedł na mecz w towarzystwie swojej córki – Klary. To debiut 6-latki w takiej roli. Dotychczas wspierała swojego tatę z trybun.

Reprezentacja Polski walczy o awans na Euro 2024

Chwilę później Robert Lewandowski rozpoczął mecz jako kapitan reprezentacji Polski, a jego córka wróciła bezpiecznie do mamy – Anny Lewandowskiej, o czym sportsmenka poinformowała na swoim Instagramie. Klara Lewandowska urodziła się 4 maja 2017 roku. Dziewczynka ma siostrę Laurę, która przyszła na świat 6 maja 2020 r.

Ten mecz wciąż twa, a reprezentacja Polski prowadzi 1:0 z Estonią po bramce Przemysława Frankowskiego. Tekstową relację na żywo można śledzić na stronie sport.wprost.pl

