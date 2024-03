Tak Polska chce zagrać z Walią. Jan Bednarek zdradził plan

Po pokonaniu reprezentacji Estonii (5:1) polscy piłkarze są już myślami tylko przy spotkaniu z Walią na stadionie w Cardiff. To tam rozstrzygnie się kwestia awansu do Euro 2024. Wydaje się, że minimalnym faworytem są rywale. W półfinale baraży pokonali Finlandię 4:1 i są bardzo groźni na własnym terenie. Biało-czerwoni zdają sobie z tego sprawę, ale wygląda na to, iż odpowiedni plan na ten pojedynek został już przygotowany.

Bednarek zdradził plan na grę

W poniedziałek odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa, w której wzięli udział selekcjoner Michał Probierz oraz Jan Bednarek. Podstawowy obrońca polskiej kadry zazwyczaj jest krytykowany za grę w reprezentacji, lecz dużo wskazuje na to, że wybiegnie na mecz w podstawowym składzie. Zdradził w rozmowie z dziennikarzami, co może być kluczem do zwycięstwa w Cardiff.

– Na pewno będziemy chcieli trzymać przeciwnika z dala od własnej bramki. Wiemy, że ich mocną strona są kontrataki. Musimy być skupieni, by odpowiednio pokryć rywali. Najlepiej byłoby kasować akcje Walijczyków już na ich połowie i myślę, że to będzie kluczem do tego meczu. Myślę, że jeśli wykonamy swoją pracę, to wygramy to spotkanie. Oczywiście mamy przeciwnika przeanalizowanego, ale to będzie zupełnie inny pojedynek i mam nadzieję, że zwyciężymy – powiedział Jan Bednarek.

Polska potrafi grać z Walią

Ekipa z Wysp Brytyjskich dysponuje atutami, które mogą sprawić Polakom duże problemy. Z drugiej strony przeszłość pokazuje, że nie można się tego rywala bać. Tylko w XXI wieku wygraliśmy wszystkie spotkania w Walii, a ostatnie miało miejsce w Lidze Narodów w 2022 roku – jeszcze za kadencji Czesława Michniewicza, kiedy po golu Karola Świderskiego zwyciężyliśmy 1:0.

Mecz Walia – Polska, czyli finał baraży o awans do Euro 2024, odbędzie się we wtorek, 26 marca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 20:45 czasu polskiego. Transmisja w TVP Sport oraz TVP 1. Relacja pomeczowa dostępna na portalu Wprost.pl.

