To będzie ostatni mecz Probierza w reprezentacji? Wymowne słowa selekcjonera

20 września 2023 roku Michał Probierz został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. – To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi! – informował wówczas Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zanim 51-latek objął to stanowisko, szkoleniowiec prowadził reprezentację Polski do lat 21

Michał Probierz boi się odejścia z reprezentacji Polski?

Kontrakt Michała Probierza z PZPN obowiązuje do 2026 roku, więc w razie awansu pojedzie z drużyną na Euro 2024, a potem rozpocznie kwalifikacje do mistrzostw świata 2026. Jednak jak informowali dziennikarze TVP Sport, w kontrakcie selekcjonera jest zapis, że w przypadku braku awansu na mistrzostwa Starego Kontynentu, jest możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy z 51-latkiem.

Przed meczem z Walią Michał Probierz wziął udział wraz z Janem Bednarkiem na konferencji prasowej, podczas której dziennikarze pytali o następnego rywala biało-czerwonych i ewentualny awans na Euro 2024. W pewnym momencie padło pytanie, czy szkoleniowiec nie boi się, że mecz z Walią może być jego ostatnim w barwach reprezentacji Polski. – Bać to się mogę śmierci i choroby bliskich – stwierdził.

– Tyle lat już jestem trenerem, że humorystycznie mówiąc, jedną ręką podpisujesz kontrakt, a drugą trzymasz walizkę. Tyle razy mnie już zwalniali i zatrudniali, że zdaję sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, by wygrać i tym człowiek żyje, bo to jest najważniejsze. To, czy prowadzę dzieci, seniorów, czy reprezentację, robię wszystko najlepiej, jak potrafię – dodał.

Przed przejęciem dorosłej reprezentacji Polski Michał Probierz prowadził polską młodzieżówkę. Za jego kadencja kadra U-21 rozegrała 10 meczów (5 wygranych, 3 remisy, 2 porażki) – informował PZPN po jego zatrudnieniu.

