Michał Probierz mówi o atutach reprezentacji Walii. Padła jasna deklaracja

Po nieudanych grupowych eliminacjach do Euro 2024 reprezentacja Polski musi szukać szansy na wejście do Euro 2024 poprzez ścieżkę barażową. Półfinał należał do grona łatwiejszych spotkań, ponieważ biało-czerwoni pokonali Estonię 5:1. Rywal rzeczywiście nie był mocarzem, ale duża liczba strzelonych goli musi cieszyć. Teraz jednak trzeba się już skupiać tylko na starciu z Walią. Podopieczni Roberta Page'a pokazali swoją moc w półfinale baraży, pokonując Finlandię 4:1.

Probierz się odgraża

Na przedmeczowej konferencji prasowej o cechy najbliższego rywala został zapytany selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Wszyscy eksperci zgodnie zauważają, że Walia ma kim postraszyć i ma w swoich szeregach kilku graczy z angielskiej Premier League.

– Analizowaliśmy walijski zespół i już wcześniej przygotowaliśmy się do tych baraży. Jest to drużyna wybiegana, dobrze wychodząca z kontry. Wahadłowi piłkarze grają dość ofensywnie i zdajemy sobie z tego sprawę – podkreślił Michał Probierz.

Jednocześnie trener naszej kadry złożył deklarację. Drużyna jest bojowa nastawiona do wtorkowego spotkania w Cardiff, stąd Polacy zamierzają zdominować ten mecz.

– Chcemy wyeliminować ich atuty, ale najważniejsze będzie dla nas, by narzucić własny styl grania. Chcemy od samego początku grać tak, jak sobie zaplanujemy i zamierzamy od pierwszej minuty dominować w tym spotkaniu. Oczywiście liczymy też na to, że wytrzymamy fizycznie, bo jest dużo walki zawsze i że będziemy silni mentalnie – dodał.

Polska podtrzyma dobrą passę?

Dotychczas w XXI wieku reprezentacja Polski wygrała w Walii wszystkie cztery spotkania, lecz każde z nich kończyło się różnicą jednej bramki na korzyść naszych zawodników. Przyzwoicie wygląda też bilans Michała Probierza w roli trenera kadry. Dotychczas bowiem pod jego wodzą biało-czerwoni wygrali trzy razy i dwukrotnie zremisowali. Prawdziwy test nastąpi jednak we wtorek. Uratowanie sytuacji związanej z awansem na Euro byłoby wielkim sukcesem Probierza. Początek starcia z Walią o godzinie 20:45. Transmisja w TVP 1, TVP Sport, a relacja pomeczowa dostępna na łamach „Wprost”.

