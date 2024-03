Zaskakujący ruch Probierza przed meczem z Walią. Zrezygnował z ważnego gracza

Przed reprezentacją Polski jeden z najważniejszych meczów w 2024 roku. Po nieudanych eliminacjach mistrzostw Europy Biało-Czerwoni szukają awaryjnej szansy występu na EURO poprzez baraże. Po wyeliminowaniu Estończyków, czeka ich finał zmagań o bilety przeciwko Walii. Michał Probierz podał 23-osobowy skład, który powalczy o sukces.

Michał Probierz zrezygnował z ważnego gracza

Na marcowej liście powołanych znalazło się 27 piłkarzy. Matty Cash opuścił zgrupowanie po meczu z Estonią, a Dominika Marczuka (odesłanego do kadry młodzieżowej) zastąpił Paweł Wszołek. W związku z tym Michał Probierz musiał zrezygnować z trzech zawodników, limit zawodników w składzie meczowym wynosi 23 osoby.

Decyzją 51-letniego selekcjonera starcie w Cardiff z perspektywy trybun obejrzą Paweł Bochniewicz, Paweł Wszołek, a także Jakub Moder. O ile nieobecność dwóch pierwszych zawodników może nie zaskakiwać, o tyle odesłanie gracza Brighton, który wystąpił w półfinale baraży, może dziwić.

Probierz daje za to szansę występu graczom, którzy siedzieli na trybunach PGE Narodowego kilka dni temu. Damian Szymański, Bartosz Bereszyński i Sebastian Walukiewicza mają szansę występu przeciwko Walii. W składzie jest również Przemysław Frankowski, o którego losy drżeli kibice Biało-Czerwonych. Skrzydłowy RC Lens podobnie jak Cash nabawił się kontuzji w trakcie starcia z Estończykami. Sztab medyczny pracował nad powrotem do zdrowia zawodnika, przez co może zagrać o wywalczenie awansu na EURO.

Polska gra o awans na EURO 2024

Mecz Walia – Polska w ramach finału baraży o awans na mistrzostwa Europy 2024 odbędzie się we wtorek, 26 marca o godzinie 20:45. Zwycięzca meczu zagra na czerwcowym EURO w grupie D z Holandią, Austrią i Francją.

