Zwycięskiego składu się nie zmienia? Prognozowana jedenastka na mecz z Walią

W finale baraży zmierzymy się z Walią, która wyeliminowała wcześniej Finlandię 4:1. Jeśli chodzi o bilans meczów z tą nacją, to ostatni raz w Cardiff przegraliśmy w 1974 roku. Później, podczas eliminacji MŚ 2002 i 2006 oraz w Lidze Narodów 2022/23 wygrywaliśmy kolejno: 2:1, 3:2 i 1:0.

Walia – Polska. Ten mecz zadecyduje o awansie na Euro 2024

Na kogo w tym meczu postawi Michał Probierz? Na pewno ta kadra będzie się różnić od tej w meczu z Estonią. Na pewno nie zobaczymy kontuzjowanego Matty'ego Casha, który wrócił już do klubu oraz Dominika Marczuka. 20-latek został odesłany do kadry U-21 przez selekcjonera.

Ponadto trener zdecydował, że w kadrze na spotkanie z Walią nie zobaczymy Jakuba Modera, Pawła Bochniewicza i awaryjnie dowołanego Pawła Wszołka. Ci zawodnicy nie zmieścili się do kadry meczowej. Ponadto Bartosz Bereszyński, Sebastian Walukiewicz i Damian Szymański, którzy mecz z Estonią oglądali z trybun, będą mogli w dowolnym momencie pomóc swoim kolegom.

Reprezentacja Polski: Prognozowany skład na mecz z Walią

Zaczynając od bramki, to raczej znany jest numer jeden. Chyba tylko kontuzja na rozruchu mogłaby doprowadzić do tego, że Wojciech Szczęsny zacznie tego spotkania od pierwszej minuty. Przechodząc do formacji defensywnej, Michał Probierz już tyle razy rotował trzema stoperami, że wydaje się, iż tym razem będzie chciał pozostawić tych graczy, którzy pokonali Estonię, by nie zaburzać systemu gry w obronie. Oznacza to, że krytykowany Jan Bednarek zagra u boku Pawła Dawidowicza i Jakuba Kiwiora.

Czynny udział w ostatnich treningach przed meczem z Walią brał również Przemysław Frankowski, więc jeśli nic się nie wysypie na ostatniej prostej, to zawodnika RC Lens wraz z Nicolą Zalewskim powinniśmy zobaczyć na wahadłach. Jeśli 29-latek nie będzie w stanie grać, to według wielu ekspertów profil Bartosza Bereszyńskiego będzie pasował na takiego rywala.

Linia pomocy również nie powinna zostać zmieniona, więc w środku pola powinniśmy ujrzeć Zielińskiego, Piotrowskiego i Slisza. Jeśli chodzi o napastników, można się zastanawiać, czy nie lepiej u jego boku ustawić rosłego Adama Buksę, który mógłby być idealną odpowiedzią na wyspiarski fizyczny futbol. Jednak Karol Świderski jest zawodnikiem, który w każdym meczu reprezentacji robi różnicę, więc Michał Probierz raczej nie zdecyduje się na rotację, a napastnik Antalyasporu najprawdopodobniej wejdzie na zmęczonego rywala. W skrócie powinniśmy wyjść na ten mecz ustawieniem w myśl zasady – zwycięskiego składu się nie zmienia.

Przewidywana "jedenastka" na mecz Walia – Polska: Wojciech Szczęsny – Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Jakub Piotrowski – Robert Lewandowski, Karol Świderski.

