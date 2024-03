Polska zagra o awans na Euro 2024. O której i gdzie oglądać mecz z Walią?

Mecz Walia – Polska w finale baraży jest dla nas jednym z najważniejszych w ostatnich latach. To starcie nie tylko o awans na Euro 2024, ale także o przyszłość polskiego futbolu. W grze są również wielkie pieniądze. Według wyliczeń mówi się, że w puli jest około stu milionów Euro, które można by było przeznaczyć na rozwój tej dyscypliny sportu w naszym kraju.

Walia – Polska w finale baraży. O której i gdzie oglądać mecz?

Pierwszy krok podopieczni Michała Probierza już wykonali – pokonali Estonię 5:1 w półfinale baraży. Z kolei nasi rywale wyeliminowali reprezentację Finlandii, triumfując 4:1. Mecz Walia – Polska odbędzie się w Cardiff, co może premiować naszych wtorkowych rywali.

Decydujący mecz barażowy o awans na Euro 2024 rozpocznie się o godzinie 20:45 polskiego czasu. Spotkanie Walia – Polska będzie można oglądać na żywo w TV na antenie TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Dodatkowo transmisja online odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej TVP Sport oraz platform, które mają dostęp do tych kanałów, np. Polsat Box Go. Zachęcamy również do śledzenia sportowych stron Wprost.pl, gdzie będziemy relacjonować wydarzenia z Cardiff.

Kadry Polski i Walii na marcowe zgrupowanie

Skład reprezentacji Polski

Bramkarze:

Marcin Bułka (OGC Nice),

Łukasz Skorupski (Bologna FC),

Wojciech Szczęsny (Juventus FC),

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC),

Bartosz Bereszyński (Empoli FC),

Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen),

Matty Cash (Aston Villa FC) – zastąpił go Paweł Wszołek (Legia Warszawa),

Paweł Dawidowicz (Hellas Verona),

Jakub Kiwior (Arsenal FC),

Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern),

Bartosz Salamon (Lech Poznań),

Sebastian Walukiewicz (Empoli FC),

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (RC Lens),

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin),

Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok) – odesłany do U-21,

Jakub Moder (Brighton&Hove Albion),

Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad),

Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok),

Bartosz Slisz (Atlanta United),

Damian Szymański (AEK FC),

Sebastian Szymański (Fenerbahce SK),

Nicola Zalewski (AS Roma),

Piotr Zieliński (SSC Napoli),

Napastnicy:

Adam Buksa (Antalyaspor Kulubu),

Robert Lewandowski (FC Barcelona),

Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir),

Karol Świderski (Hellas Verona).

Skład reprezentacji Walii:

Bramkarze:

Wayne Hennessey (Nottingham Forest),

Danny Ward (Leicester City),

Adam Davies (Sheffield United),

Tom King (Wolverhampton Wanderers),

Obrońcy:

Ben Davies (Tottenham Hotspur),

Connor Roberts (Leeds United),

Chris Mepham (Bournemouth),

Joe Rodon (Leeds United),

Neco Williams (Nottingham Forest),

Ben Cabango (Swansea City),

Joe Low (Wycombe Wanderers),

Jay Dasilva (Coventry City),

Pomocnicy:

Aaron Ramsey (Cardiff City),

Ethan Ampadu (Leeds United),

Dylan Levitt (Hibernian FC),

Rubin Colwill (Cardiff City),

Jordan James (Birmingham City),

Wes Burns (Ipswich Town),

Josh Sheehan (Bolton Wanderers),

Charlie Savage (Reading),

Napastnicy:

Harry Wilson (Fulham),

Daniel James (Leeds United),

Kieffer Moore (Ipswich Town),

David Brooks (Southampton),

Brennan Johnson (Tottenham Hotspur),

Rabbi Matondo (Rangers FC),

Nathan Broadhead (Ipswich Town),

Liam Cullen (Swansea City).

