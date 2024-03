Oto wyjściowy skład Polaków na Walię. Najmocniejsza jedenastka

Wiemy już, w jakim zestawieniu reprezentacja Polski wyjdzie na finał baraży o awans mistrzostwa Europy. Michał Probierz zapowiadał, że to nie jest czas na eksperymenty i da się to zrozumieć, biorąc pod uwagę rangę spotkania. Selekcjoner jak mówił, tak zrobił, więc posłał do boju praktycznie najmocniejszą jedenastkę, jaką tylko mógł skompletować.

Wyjściowy skład na mecz Walia – Polska

Zgodnie z tym, o czym mówiło się w ostatnich dniach, Michał Probierz postanowił nie eksperymentować i trudno mu się dziwić, biorąc pod uwagę rangę tego starcia. W związku z tym dziś na boisku zobaczymy podobną jedenastkę do tej, która zmierzyła się z Estonią kilka dni wcześniej.

Wiadomo już, że bazowym ustawieniem biało-czerwonych będzie 3-5-2. W podstawowym składzie znajdą się: Wojciech Szczęsny – Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński – Nicola Zalewski, Karol Świderski, Adam Buksa.

Oni nie zagrają w meczu z Walią

W meczu z Walią na boisku nie zobaczymy na pewno kilku innych zawodników, z których Michał Probierz albo samemu zrezygnował, albo nie może z nich skorzystać ze względu na okoliczności. Do tej pierwszej grupy zaliczają się na Paweł Bochniewicz i Paweł Wszołek, choć drugi z nich otrzymał awaryjne powołanie w miejsce Matty’ego Casha. Obrońcy Aston Villi również nie zobaczymy w akcji, ponieważ podczas potyczki z Estonią doznał kontuzji. Oprócz niego na pewno nie wystąpi również Dominik Marczuk, odesłany do kadry U-21.

Pierwszy gwizdek powinien wybrzmieć o godzinie 20:45 czasu polskiego. Spotkanie tym razem odbędzie się w Cardiff, czyli w stolicy Walii. Transmisję przeprowadzą kanały telewizyjne takie jak TVP 1 oraz TVP Sport. Internauci mogą liczyć na stream w serwisie sport.tvp.pl.

