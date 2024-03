Reprezentacja Polski napisała wyjątkową historię. Imponująca seria trwa 16 lat!

Mnóstwo emocji zaserwowali piłkarze reprezentacji Walii i Polski w finałowym starciu strefy barażowej o awans na mistrzostwa Europy. Ostatecznie po wyrównanym boju i 120. minutach gry bilety na turniej w Niemczech wywalczyli Polacy. Biało-Czerwoni triumfowali w serii rzutów karnych, wygrywając 5:4.

Reprezentacja Polski piąty raz z rzędu na mistrzostwach Europy

Miejsce na turnieju rangi Euro to w przypadku Polaków jeszcze do niedawna wcale nie była taka oczywista sprawa. Biało-Czerwoni długo nie mogli zameldować się na turnieju finałowym czempionatu Starego Kontynentu. Pierwsze ME w historii zostały rozegrane w 1960 roku we Francji, jeszcze pod nazwą Pucharu Europy Narodów. Polacy wzięli udział w eliminacjach, ale w dwumeczu z Hiszpanią dwukrotnie okazali się słabsi. Na Stadionie Śląskim było 2:4 (gole dla Polski autorstwa Ernesta Pohla i Lucjana Brychczego). W rewanżu na słynnym Santiago Bernabeu w Madrycie Polacy przegrali 0:3.

Pierwsza okazja do zobaczenia Polski na piłkarskim Euro to wspomniany rok 2008. Był to zespół prowadzony przez trenera Leo Beenhakkera. Cztery lata później (2012) Polska zagrała na Euro ze względu na miano gospodarza, bo turniej organizowali razem z Ukrainą. Kolejna okazja, to rok 2016, we Francji. I ostatnia impreza, rozgrywana w wielu krajach, choć przełożony o rok (2021) ze względu na pandemię COVID-19.

Awans na imprezę w Niemczech powoduje, że Polska znalazła się w gronie ośmiu reprezentacji, które zagrają w imprezie mistrzowskiej, licząc od 2008 roku. Oprócz Polaków, od imprezy w Portugalii na turniejach ME regularnie grają: Francja, Niemcy, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Włochy oraz Czechy.

Trzeba przyznać, doborowe grono.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Jeszcze zanim rozpoczęły się marcowe baraże, UEFA rozlosowała grupy tegorocznych mistrzostw Europy. Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

