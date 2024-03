Znamy kulisy z szatni reprezentacji Polski. Padły mocne słowa

Polscy piłkarze do ostatnich chwil walczyli o awans na EURO 2024. Po słabych wynikach w eliminacjach ME, gracze Michała Probierza potrzebowali dobrej gry w barażach, by wywalczyć przepustkę na niemiecki turniej. Dzięki pokonaniu Estonii w półfinale i Walii w finale, Biało-Czerwoni jako ostatni zespoł Europy zdobyli miejsce w czempionacie. W ostatnim spotkaniu nie brakowało jednak wielkich emocji.

Liderzy kadry Probierza mocno motywowali kolegów

Polacy nie potrafili znaleźć drogi do bramki Walijczyków. Pomimo 120 minut nie oddali ani jednego groźnego, celnego strzału, co może być kwestią do poprawy dla Michała Probierza. Przełomowe okazały się rzuty karne, w których nikt nie pudłował. Losy awansu przesądziła wspaniała interwencja Wojciecha Szczęsnego.

W opublikowanych przez kanał „Łączy nas piłka” kulisach spotkania możemy zobaczyć zarówno celebracje zwycięstwa jak i sceny w szatni. Widać w nich jak Michał Probierz, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny motywują cały skład. Ten ostatni nie gryzł się w język przemawiając do kolegów. Przed spotkaniem mówił, że choć jego koledzy to fajne chłopaki, to „fajne chłopaki nie wygrają tego meczu”.

– Ja chciałem jedną myślą się z wami podzielić. Jesteście wszyscy fajne chłopaki i ja wszystkich lubię. Ale dzisiaj fajne chłopaki nie wygrają tego meczu. Dzisiaj albo będziemy skur*******, którzy są przekonani, że ten mecz wygrają i zrobią wszystko, by ten mecz wygrać, albo dostaniemy wpie****. Więc fajne chłopaki zostały dzisiaj w hotelu. Na boisko mają wychodzić ludzie przekonani, że to co robimy dzisiaj na boisku, da nam zwycięstwo – mówił Szczęsny.

Polska wystąpi na EURO 2024

EURO 2024 odbędzie się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku. Polska zagra w grupie D z Holandią, Austrią i Francją.

