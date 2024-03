Michał Probierz poprowadził reprezentację Polski do awansu na Euro 2024. Selekcjoner objął kadrę po Fernando Santosie i miał cień szans, by jeszcze bezpośrednio awansować do finałów. Niestety po zwycięstwie 2:0 z wyspami owczymi, przyszły dwa remisy z Mołdawią i Czechami (po 1:1), przez co musieliśmy o ten czempionat rywalizować w barażach.

Na szczęście się udało. Najpierw pokonaliśmy Estonię 5:1 w półfinale barażu, a w finale wyeliminowaliśmy Walię po rzutach karnych. Bohaterem był oczywiście Wojciech Szczęsny, który wybronił decydującą „jedenastkę” wykonywaną przez Daniela Jamesa.

Dzięki temu Michał Probierz zachował swoją posadę, na której jest od 20 września 2023 roku. Przypomnijmy, TVP Sport informowało jakiś czas temu, iż mimo to, że kontrakt szkoleniowca z PZPN obowiązuje do 2026 roku, to w przypadku braku awansu na Euro, może zostać rozwiązany. Na szczęście biało-czerwonym udało się prześlizgnąć na ten turniej.

PZPN pożegna Michała Probierza? Zaskakujące doniesienia mediów

Z kolei po awansie na Euro 2024 zaskakujące informacje ujawnił francuski L'Equipe. Według dziennikarzy m.in. polska federacja nadal interesuje się innym szkoleniowcem. „Według L'Equipe o Herve Renarda zabiega co najmniej pięć kandydatów. Są to Kamerun, Korea Południowa, Maroko, Polska i Nigeria” – czytamy we wpisie dziennika.

Postać Herve Renarda łączona jest z Polską od finałów mistrzostw świata 2022. Francuz był wówczas selekcjonerem Arabii Saudyjskiej, która w grupie sensacyjnie pokonała późniejszych mistrzów świata – Argentyńczyków. Aktualnie trener prowadzi kobiecą kadrę Francji, ale zapowiedział dymisję po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Szkoleniowiec liczy, że po raz trzeci będzie miał okazję wystąpić na mundialu.

