Michał Probierz przemówił w mediach społecznościowych. Krótki wpis selekcjonera

Michał Probierz przeżyła miłe chwile w ostatnich dniach. Obejmując reprezentację Polski podjął się trudnego zadania najpierw walki o bezpośrednią kwalifikację na EURO 2024, a gdy to nie wyszło – o wygranie baraży. Dzięki triumfom nad Estonią i Walią Biało-Czerwoni przedłużą trwająca już kilkanaście lat passę i zagrają na mistrzostwach Europy w Niemczech.

Michał Probierz przerwał ciszę na Twitterze

Selekcjoner Biało-Czerwonych nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. Tuż po przylocie do kraju rzucił się w wir medialnych obowiązków. Wywiad za wywiadem, rozmowa za rozmową – Probierz nie próżnował. Czeka go także wizyta z delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej w Niemczech, gdzie ma wybrać bazę treningową, w której będzie stacjonować kadra podczas czerwcowego turnieju.

Przy okazji świąt Wielkanocnych Probierz przerwał także ciszę na Twitterze. Dawniej, jeszcze na starym koncie trener lubił wdawać się w polemikę z kibicami. Obecne rzadko coś publikuje, a jeśli to się zdarza, to raczej ogranicza się do oficjalnych wypowiedzi. Tak było również tym razem. Na jego profilu ukazała się grafika z podziękowaniami za wsparcie dla kibiców oraz życzeniami.

„W imieniu całego sztabu reprezentacji Polski dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie. Życzę zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w rodzinnym gronie” – można przeczytać na koncie selekcjonera.

Kariera Michała Probierza w reprezentacji Polski

Od założenia nowego konta w styczniu 2022 roku Michał Probierz opublikował zaledwie 70 tweetów. Trener prowadzi polską kadrę od września ubiegłego roku. Do tej pory jeszcze nie przegrał wraz z seniorskim zespołem. Wcześniej 51-latek prowadził młodzieżową reprezentację Polski do lat 21.

