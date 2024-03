Był za słaby na Walię, a na Liverpool wystarczająco dobry. Postępy Jakuba Modera

Jakub Moder stopniowo wraca do formy po długiej kontuzji kolana. Przed przerwą reprezentacyjną zagrał w jednym ze spotkań 75 minut, a w Anglii intensywność spotkań jest naprawdę wysoka. Później otrzymał kilkanaście minut gry w półfinale baraży, gdzie rywalem Polski była Estonia. Następnie jednak nie został wybrany nawet do kadry meczowej na finał przeciwko Walii i musiał oglądać to starcie z perspektywy trybun.

Dobry występ Modera przeciwko Liverpoolowi

Być może ten fakt rozzłościł reprezentanta Polski. W niedzielę Jakub Moder otrzymał szansę gry w podstawowym składzie Brighton w spotkaniu przeciwko Liverpoolowi. To było spore wyzwanie, ale Moder nie pękał. Został przez trenera ustawiony dość wysoko i przyjemnie oglądało się go w pojedynkach przeciwko graczom The Reds. Zanotował kilka przechwytów, czy też wygranych starć z przeciwnikami.

Polak miał nawet udział przy bramce dla swojego zespołu, która padła już w 2. minucie. Wymusił wówczas błąd na Virgilu van Dijku, a piłkę do siatki wpakował Danny Welbeck.

Ostatecznie później Brighton został zepchnięty do defensywy, co skutkowało poważnym zagrożeniem. Liverpool zdołał zdobyć dwie bramki i wygrać całe spotkanie 2:1. Jednak kiedy przychodziło do gry w ofensywie, to akcje Brighton starał się napędzać właśnie Moder. Próbował również strzelić gola, ale choćby jeden z jego groźnych strzałów lewą nogą nie znalazł drogi do bramki.

Moder obiera kurs na Euro 2024

W spotkaniu z Liverpoolem Moder zszedł z boiska w 82. minucie, więc to było dla niego najdłuższe spotkanie, jakie rozegrał w tym sezonie w Premier League. Jego forma napawa optymizmem i musi cieszyć także kibiców reprezentacji Polski w kontekście Euro 2024. W takiej dyspozycji pomocnik może być ważnym ogniwem kadry prowadzonej przez Michała Probierza.

