Gra w czołowym klubie Serie A, ale nie ma miejsca w kadrze Probierza. W czym problem?

Łącznie 19 występów w sezonie 2023/24 zanotował w barwach włoskiej Bologny Kacper Urbański. Młodzieżowy reprezentant Polski nie jest podstawowym zawodnikiem rewelacji Serie A, ale zalicza cenne minuty w zespole, który z powodzeniem prowadzi trener Thiago Motta. Być może polski pomocnik utoruje sobie drogę do tegorocznego Euro 2024.

Kacper Urbański o braku powołania przez Michała Probierza

Dotychczas Urbański jest jednak graczem, który występuje w szeregach młodzieżowych reprezentacji Polski. Jak przyznał jednak sam zainteresowany, poprzez swoją rozwijającą się karierę, chciałby coraz głośniej dobijać się do seniorskiej drużyny narodowej.

– Trener podjął taką, a nie inną decyzję i ja ją szanuję […] Miałem taką nadzieję, że zostanę powołany do pierwszej reprezentacji Polski. Jestem jednak w kadrze U-21 i tak jak wspominałem, szanuję decyzję trenera Probierza. Mam 19 lat, ale sądzę, że wiek nie ma tu znaczenia. Zwłaszcza jak się łapie minuty w drużynie, która jest na czwartym miejscu w Serie A i walczy o Champions League. A łapię tych minut sporo. Myślałem, że to wpłynie na powołanie, tak się jednak nie stało – przyznał Urbański w rozmowie dla Meczyki.pl.

Spoglądając na wyszkolenie techniczne piłkarza, z pewnością jest to zawodnik, który ma papiery na duże granie. Wydaje się, że szczególne porozumienie mógłby znaleźć zwłaszcza w drugiej linii z innym polskim graczem grającym w Italii, Piotrem Zielińskim.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Jeszcze zanim rozpoczęły się marcowe baraże, UEFA rozlosowała grupy tegorocznych mistrzostw Europy. Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

