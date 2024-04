Co dalej z reprezentacyjną karierą Wojciecha Szczęsnego? Bramkarz nie daje złudzeń

Wojciech Szczęsny od lat jest podporą reprezentacji Polski. Mimo 33 lat na karku wciąż pokazuje, że jest czołowym bramkarzem Europy. Dał temu wyraz w finałach baraży o EURO 2024, gdzie jego interwencja zapewniła Biało-Czerwonym wyjazd na turniej do Niemiec. Fani nie wyobrażają sobie bramki drużyny Michała Probierza bez gracza Juventusu, lecz ten kilka miesięcy temu przekazał im smutną wizję.

Wojciech Szczęsny podtrzymuje datę końca kariery w kadrze

W ubiegłym roku Szczęsny ogłosił, że mistrzostwa Europy będą jego ostatnią imprezą w koszulce reprezentacji Polski. Jako 34-letni (obchodzi urodziny 18 kwietnia) zawodnik chce pożegnać się z drużyną narodową będąc nadal jej kluczową postacią. Po wygraniu baraży sympatycy zaczęli się zastanawiać, czy decyzja nie była zbyt pochopna. Urodzony w Warszawie sportowiec wciąż cieszy się niepodważalną pozycją bramkarza numer jeden.

Jeśli kibice liczyli na zmianę decyzji po barażach, to muszą przełknąć gorzką pigułkę. Szczęsny wyjawił w programie „Foot Truck”, że zdania nie zmieni. Wciąż wychodzi z założenia, że EURO 2024 to idealna klamra jego kariery w reprezentacji Polski. Przez to kibice nie będą już mieli zbyt wielu szans, by zobaczyć bramkarza w narodowych barwach.

– To jest taka naturalna kolej rzeczy. Dlaczego miałbym ten nowy cykl do mundialu zaczynać, jeśli miałbym go nie skończyć? Zostać w reprezentacji, żeby zagrać kilka meczów w Lidze Narodów. To myślę, żeby już lepiej oddać innym, aby przygotowali się do nowego cyklu – stwierdził bramkarz Juventusu.

Kariera reprezentacyjna Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny zadebiutował w reprezentacji w 2009 roku. Do tej pory rozegrał 81 spotkań. W 34 z nich zanotował czyste konto. Wystąpił na trzech mistrzostwach Europy i dwóch mistrzostwach świata.

