Padły ważne daty przed piłkarskim Euro 2024. Istotne wieści dla polskich kibiców

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024, wykorzystując ostatnią nadarzającą się sposobność. Po fatalnych rozgrywkach grupowych Polacy zdołali przebrnąć przez strefę barażową. Zespół prowadzony przez trenera Michała Probierza najpierw ograł w Warszawie Estonię, a następnie Walię w Cardiff.

Wiadomo, kiedy startują przygotowania reprezentacji na ME

Polsatsport.pl informuje, kiedy Biało-Czerwoni planują początek zgrupowania przed najważniejszym turniejem tego roku. Polacy mają rozpocząć 2 czerwca, spotykając się w Warszawie. Co ciekawe, pięć dni później mija termin zgłoszenia kadry piłkarzy, która pojedzie na Euro 2024.

Reprezentacja Polski ma w planach rozegranie dwóch sparingów, 7 czerwca z Ukrainą oraz 10.06 z Turcją. Wygląda zatem na to, że rywalizacja z Ukraińcami będzie wiążącą w kontekście ew. korekt co do pierwotnych założeń czy wyglądu turniejowego składu drużyny Probierza. Z Turkami Polacy zagrają już po upłynięciu terminu zgłoszenia kadry turniejowej na Euro, które odbędzie się za naszą zachodnią granicą.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Jeszcze zanim rozpoczęły się marcowe baraże, UEFA rozlosowała grupy tegorocznych mistrzostw Europy. Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

