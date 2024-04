Zaskakujące wyznanie Michała Probierza. Chodzi o nałóg filaru kadry

Wielkimi krokami zbliża się Euro 2024 w Niemczech. Reprezentacja Polski rzutem na taśmę dostała się na ten czempionat. Przypomnijmy, po blamażu w eliminacjach biało-czerwoni musieli walczyć w barażach, by uzyskać kwalifikację. Ostatecznie wygraliśmy z Estonią w półfinałach, a w finale wyeliminowaliśmy Walię po rzutach karnych.

Michał Probierz wrócił do finału baraży z Walią

Wtorkowym gościem Kuby Wojewódzkiego był selekcjoner reprezentacji Polski – Michał Probierz. Szkoleniowiec wyznał, że wiedział czego się spodziewać w finale baraży, więc uczulił na to swoich piłkarzy. – Byłem przekonany, że awansujemy – zapewnił.

– Byliśmy przygotowani na całą otoczkę tego spotkania. U zawodników widziałem spokój i sam cały mecz przesiedziałem na swoim miejscu na ławce trenerskiej – dodał.

Michał Probierz otwarcie o paleniu przez Wojciecha Szczęsnego

Jakiś czas temu zrobiło się głośno po wywiadzie Wojciecha Szczęsnego, który zdradził, że przed rzutami karnymi z Walią poszedł do szatni analizować rywala i przy okazji zapalił papierosa. – To nie było tak, że poszedłem na fajkę. Poszedłem w spokoju obejrzeć karne, a w spokoju to znaczy usiąść sobie z dymkiem – tłumaczył w programie FootTruck.

Kuba Wojewódzki zapytał Michała Probierza, czy to jest prawda, że taka sytuacja miała miejsce. – To trzeba jego pytać – odpowiedział

Selekcjoner dopytywany, czy nie przeszkadza mu to, że jego zawodnik popala papierosy. Szkoleniowiec wyznał, że jego zdaniem nie ma w tym żadnego problemu. – No pali, ale już nie raz z nim zapaliłem – zdradził.

Plany Michała Probierza na Euro 2024

Na Euro 2024 Polska zagra w bardzo trudnej grupie, nazywanej przez wielu grupą śmierci. Rywalami biało-czerwonych będzie Francja, Holandia i Austria. Wielu ekspertów nie wierzy w wyjście z tej grupy, ale innego zdania jest selekcjoner.

– W każdym meczu interesuje mnie zwycięstwo. Jedziemy na Euro bez obaw, chcemy ograć każdego przeciwnika, a najważniejsze jest, żeby nie było urazów – dodał.

