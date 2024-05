Polski wicemistrz olimpijski szuka pomocy. Przeszedł udar, traci wzrok

Igrzyska w Barcelonie kojarzą się kibicom piłki nożnej ze świetną gry reprezentacji do lat 23 Janusza Wójcika. Zespół złożony z zawodników, którzy przez kolejne lata stanowili o sile polskiej piłki, dotarł aż do finału zmagań podczas igrzysk w Barcelonie. Ostatecznie skończyło się na porażce 2:3 z Hiszpanami. Do dziś jest to ostatni wielki medal polskiego futbolu.

Wicemistrz olimpijski walczy o zdrowie

Jedną z bramek we wspominanym meczu o złoto zdobył Ryszard Staniek. Pomocnik strzelił gola także we wcześniejszym meczu z Włochami. Były piłkarz Legii Warszawa, Górnika Zabrze czy Odry Wodzisław po latach występował także na hiszpańskiej ziemi jako piłkarz Osasuny Pampeluna. Najbardziej jest jednak znany z gry dla Wojskowych, z którymi świętował zdobycie Superpucharu i Pucharu Polski.

Wielokrotny reprezentant Polski seniorów znalazł się jednak w dużej potrzebie. W ubiegłym roku doznał udaru mózgu, który na trwałe wpłynął na jego życie. Koszty leczenia i przystosowania domu dla piłkarza, będącego obecnie osobą niepełnosprawną przekraczają możliwości rodziny. Z tego też powodu na portalu zrzutka.pl pojawiła się zbiórka założona przez bliskich byłego piłkarza.

„Nie ma czucia w obu nogach powyżej kostek, co powoduje, że często traci równowagę i potrzebuje pomocy przy poruszaniu się. Ma bardzo słabe napięcie mięśniowe. Stracił całkowicie wzrok w lewym oku, a w prawym choroba ciągle postępuje i widzi coraz gorzej. Potrzebne są środki na remont domu celem przystosowania go dla osoby niepełnosprawnej. Zwłaszcza remont łazienki. Rysiek wymaga rehabilitacji i leczenia. Nie ma samochodu. Jego marzeniem jest posiadanie wyższego i wygodnego samochodu, aby mógł bezpiecznie jeździć na zabiegi” – możemy przeczytać w opisie zbiórki.

Zbiórka na rzecz Ryszarda Stańka

Do końca zbiórki pozostało 71 dni. Do tej pory wsparło ją 252 osoby.

