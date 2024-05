Ujmujące słowa Roberta Lewandowskiego o reprezentacji Polski. Inna twarz kapitana

Napastnika reprezentacji Polski i FC Barcelony kamera ŁNP odwiedziła w Hiszpanii. Robert Lewandowski opowiedział o tym, jakie ma odczucia przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Nie zabrakło odniesienia się do mijającego czasu, głównie w kontekście innego podejścia do ważnego, międzynarodowego turnieju.

Robert Lewandowski o szansach reprezentacji Polski na ME

Kapitan Biało-Czerwonych jest optymistycznie nastawiony do rywalizacji na ME 2024. RL9 mocno wierzy w drużynę prowadzoną przez trenera Michała Probierza.

– Nawet pomimo tego, że gramy w „grupie śmierci” na mistrzostwach Europy, zdajemy sobie sprawę, że zagramy z Holandią, Francją czy Austrią. Przykładowo Austrią, która zagrała super eliminacje i była w super formie. Ale gdzieś ciągle patrząc przez pryzmat tych mistrzostw Europy, wierzę, że zagramy taką piłkę, że kibice będą z nas dumni – przyznał Lewandowski.

Skąd ten optymizm? Jak przyznaje Lewandowski, to też efekt dojrzewania jako zawodnik oraz człowiek, większe doświadczenie w perspektywie mijającego czasu.

– Podchodzę teraz do tego bardzo optymistycznie. Może to wynika też z faktu, że jestem w takim wieku, gdzie doceniam rzeczy, na które nie zwracałem wcześniej uwagi. Może nie miałem czasu, myślałem o tym, co będzie później. A teraz doceniam każdą rzecz, chcę się nią cieszyć, a nie patrzeć negatywnie na coś, co może się wydawać ciężkie. Wolę nawet na taką rzecz patrzeć pozytywnie, może to jest bardziej miarodajne. A z uśmiechem ustach później też możesz łatwiej osiągnąć sukces – stwierdził RL9.

Najlepszy napastnik LaLiga sezonu 2022/23 wyraźnie czeka na początek Euro 2024.

– Chcę przeżywać, nie mogę się doczekać. Czerpać radość i brać pełną garścią – uzupełnił na koniec Lewandowski.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

