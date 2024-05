Michał Probierz podjął decyzję ws. Arkadiusza Milika. Wiadomo, czy pojedzie na Euro

Już w środę (tj. 29 maja) trener Michał Probierz poda nazwiska zawodników, spośród których wybierze kadrowiczów tworzących reprezentację na mistrzostwa Europy w Niemczech. W mediach pojawia się jednak coraz więcej informacji, przecieków, dotyczących wyborów selekcjonera Biało-Czerwonych.

Media: Michał Probierz zmienił zdanie ws. Arkadiusza Milika

Jednym z takich przykładów jest powołanie dla Arkadiusza Milika. Piłkarz, który w ostatnich sezonach grał dla Juventusu, ma otrzymać kolejną szansę od trenera Probierza. Obecny selekcjoner reprezentacji nie do końca był przekonany co do formy napastnika, który w sezonie 2023/24 spełniał głównie role rezerwowego w Turynie.

Jak jednak informują dziennikarze TVP Sport (Mateusz Miga i Piotr Kamieniecki) na liście 29. zawodników kadry Polski Milik znajdzie swoje nazwisko. W barwach Juventusu w minionej kampanii Polak zaliczył 36 występów. Były to jednak w zdecydowanej większości epizody, wejścia z ławki rezerwowych na końcowe fragmenty spotkań. Z drugiej strony, z dorobkiem czterech trafień Milik został królem strzelców Pucharu Włoch, po który Juve sięgnęło, ogrywając w finale rewelacyjną Atalantę (1:0).

Czy Probierz znajdzie miejsce dla Milika w turniejowej kadrze na Euro 2024? Wydaje się to dosyć prawdopodobne, choć kluczowe mogą się okazać mecze towarzyskie, najpierw z Ukrainą (7 czerwca), a następnie z Turcją (10 czerwca). Oba zostaną rozegrane na PGE Narodowym. Zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie rozpocznie się 2 czerwca.

Probierz względem grupy 29. ogłoszonych piłkarzy w tzw. szerokim składzie, będzie musiał ostatecznie skreślić trzy nazwiska tuż przed startem ME 2024.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

