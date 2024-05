Ogłoszono kadrę reprezentacji Polski na Euro 2024. Jest kilka niespodzianek!

Trener Michał Probierz względem grupy 29. ogłoszonych piłkarzy w tzw. szerokim składzie, będzie musiał ostatecznie skreślić dwa nazwiska (do grupy liczącej 26. reprezentantów) tuż przed startem ME 2024. Takie są wymogi UEFA. A powołany Oliwier Zych nie jest zgłoszony oficjalnie, to bardziej kwestia treningowa, dlatego pozostanie dwójka do skreślenia.

Znamy skład Polaków wybrany przez Michała Probierza!

Selekcjoner Biało-Czerwonych z końcem maja mógł sobie jednak pozwolić na komfort ostatecznej weryfikacji, mając grupę wybranych reprezentantów zarówno podczas zgrupowania, jak i w rywalizacji boiskowej, w meczach towarzyskich.

Co ciekawe, w kontekście powołań szerokiego składu już we wtorek pojawił się przeciek dotyczący całego zestawienia, które wybrał trener Probierz. Jako pierwsi informację przekazali dziennikarze portalu Meczyki.pl, konkretnie Tomasz Włodarczyk, zazwyczaj bardzo dobrze poinformowany w tematach reprezentacyjnych.

twitter

Szeroka kadra reprezentacji Polski na Euro 2024

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Oliwier Zych (dodatkowy).



Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Oliwier Zych (dodatkowy). Obrońcy: Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz.

Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz. Pomocnicy: Bartosz Slisz. Taras Romanczuk, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Kamil Grosicki, Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Michał Skóraś.



Bartosz Slisz. Taras Romanczuk, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Kamil Grosicki, Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Michał Skóraś. Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Adam Buksa, Karol Świderski, Krzysztof Piątek.

Kluczowe w ostatecznej selekcji mogą się okazać wspomniane mecze towarzyskie, najpierw z Ukrainą (7 czerwca), a następnie z Turcją (10 czerwca). Oba zostaną rozegrane na PGE Narodowym.

Zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie rozpocznie się 2 czerwca.

twitter

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

Czytaj też:

Dramat byłego reprezentanta Polski. Po raz drugi w karierze spadł z ligiCzytaj też:

Ujmujące słowa Roberta Lewandowskiego o reprezentacji Polski. Inna twarz kapitana