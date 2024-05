Wzruszający wpis Matty'ego Casha. „Jestem załamany”

Michał Probierz podał skład na nadchodzące Euro 2024. W szerokiej kadrze zabrakło m.in. Matty'ego Casha, co wywołało wiele dyskusji na ten temat. Co prawda piłkarz leczył kontuzję, ale według doniesień mediów jest już w pełni gotowy do gry.

Ojciec Casha zareagował na decyzję Michała Probierza

Potwierdził to również ojciec piłkarza, który zapewnił, że jego syn przez ostatnie tygodnie pracował bardzo ciężko, by znaleźć się w kadrze na euro. – Czuł, że nadawałby się do gry już na czerwcowe towarzyskie mecze Polaków, a na turniej na pewno byłby w pełni zdrowy – powiedział dziennikarzom sport.pl.

Nie wiemy, jakie są powody tego, że Matty’ego nie ma w kadrze na turniej. O tym, że nie weźmie udziału w tym zgrupowaniu, dowiedział się dziś z portali społecznościowych tak jak chyba wszyscy – dodał.

Wzruszający wpis Matty'ego Casha

Do decyzji Michała Probierza postanowił się również odnieść sam zainteresowany. "Po bardzo udanym sezonie w Aston Villi miałem nadzieję, że uda mi się przełożyć moją formę z klubu na zbliżające się mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski. Ale niestety tak się nie stanie. Szanuję decyzję trenera i będę ciężko pracować, aby powrócić jesienią i być gotowy do meczów w Lidze Narodów" – czytamy.

"Uwielbiam reprezentować swój kraj i chciałem dać z siebie 100 procent, aby tego lata z dumą reprezentować Polskę i pomagać drużynie. Jestem załamany, że nie będę w stanie tego zrobić. W ostatnich tygodniach robiłem wszystko, aby być w pełni zdrowym i ciężko pracowałem, mając jedną myśl w głowie – być częścią kadry na Euro" – dodał.

"Na koniec chciałem zwrócić się do moich kolegów z reprezentacji, trenera i całego sztabu oraz do wszystkich kibiców. Będę trzymał kciuki i kibicował reprezentacji Polski podczas zbliżającego się turnieju. Będę przeżywał wszystkie mecze, jakbym sam był na boisku. Życzę drużynie powodzenia i mam nadzieję, że będzie grała w turnieju jak najdłużej" – zakończył.

