Robert Lewandowski z rozczulającym gestem. Zobacz, jak zareagował na łzy dziecka

O czym dokładnie mowa? To wyjątkowy obrazek, który pojawił się w jednym z vlogów publikowanych na koncie YouTube Łączy nas piłka. Kamera towarzyszy polskiej reprezentacji, często kierując swoje „oko” np. na Roberta Lewandowskiego. Tym razem przy okazji sceny, niekoniecznie związanej z treningami czy meczowymi wyzwaniami.

Robert Lewandowski z uśmiechem dla dziewięcioletniej Klaudii

Akurat kapitan reprezentacji przemierzał teren PGE Narodowego, przy okazji przygotowań do ME 2024. Polacy od 2 czerwca trenują w Warszawie. Sylwetkę „Lewego” zobaczyła całkiem spora grupa dzieci. RL9 usłyszał płacz dziecka i postanowił podejść do grupy małych kibice oraz kibiców. Okazało się, że wyjątkowo szczęśliwa była… zapłakana Klaudia, mająca 9 lat. Lewandowski uspokoił dziewczynkę i wyściskał.

– Zauważyłem, że płacze i wiadomo, za serducho chwyta. Jeszcze w koszulce Barcelony. Fajne są takie momenty – przyznał przed kamerą ŁNP kapitan reprezentacji.

Kapitan reprezentacji sprawił gigantyczną frajdę grupie dzieci. Nie tylko za sprawą pamiątkowych zdjęć, czy samego faktu podejścia bliżej, ale też m.in. wcielając się w rolę… przewodnika. Lewandowski z uśmiechem spędził czas z małymi fankami i fanami.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

