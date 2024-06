Michał Probierz wybrał skład na mecz Polski z Ukrainą. Sensacja z Lewandowskim!

Jak wiadomo, reprezentacja Polski przygotowuje się do Euro 2024. Trener Michał Probierz ma ostatnie możliwości do sprawdzenia rozwiązań taktycznych i personalnych. Jak się okazuje, selekcjoner skorzystał z tego skrzętnie, w kontekście środowego meczu.

Polska – Ukraina. Trener Michał Probierz zaskoczył składem

Wiadomo, w jakim zestawieniu zagrają Polacy. W wyjściowym składzie zabrakło m.in. Wojciecha Szczęsnego czy Roberta Lewandowskiego. Obaj znaleźli się na ławce rezerwowych. Swoje szanse zaprezentowania się dostają m.in. Michał Skóraś czy Taras Romanczuk. Dla tego drugiego będzie to szczególne spotkanie nie tylko w kontekście walki o wyjazd na Euro 2024. Piłkarz Jagiellonii Białystok zagra przeciwko reprezentacji, z kraju, z którego przyjechał przed laty do Polski i uzyskał polskie obywatelstwo.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą: Łukasz Skorupski – Sebastian Walukiewicz, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior – Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Taras Romanczuk, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Adam Buksa, Arkadiusz Milik.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

