Wielki jubileusz Roberta Lewandowskiego. Niewielu piłkarzy może się tym poszczycić

W poniedziałek możemy być świadkami historii. Jeśli nie wydarzy się żaden kataklizm, to Robert Lewandowski po raz 150. zagra w reprezentacji Polski. Już od pewnego czasu 35-latek jest zawodnikiem z największą liczbą meczów w kadrze. Teraz chodzi już tylko o gonienie piłkarzy z innych zespołów. Niewielu zawodników na świecie może pochwalić się tym, że ma w swoim dorobku co najmniej 150 spotkań w narodowych barwach.

Kogo goni Robert Lewandowski?

Kapitan reprezentacji Polski 149. mecz zaliczył w starciu towarzyskim z Ukrainą, gdzie wszedł na boisko w drugiej połowie. Biało-czerwoni wygrali wówczas 3:1, a „Lewy” nie wpisał się na listę strzelców.

W poniedziałek Polaków czeka ostatni sprawdzian przed Euro 2024, a rywalem będzie inny uczestnik turnieju, czyli Turcja. Selekcjoner Michał Probierz na konferencji prasowej przed tym meczem zapowiedział, że Lewandowski powinien w nim wziąć udział. Najprawdopodobniej poza nim ujrzymy graczy, którzy także powinni występować od pierwszej minuty na mistrzostwach Europy.

Lewandowski dobija do granicy 150 występów w kadrze po nieco ponad 15 latach od debiutu. Jeśli chodzi o graczy z Europy, to tylko 10 z nich może pochwalić się takim wyczynem. Od razu 35-latek ma szansę wyrównać wynik legendy z Niemiec. Najlepszy polski piłkarz w trakcie meczu z Turcją może bowiem doścignąć Lothara Matthausa, który w niemieckich barwach rozegrał 150 meczów. Potem następny w kolejce będzie Jan Vertonghen. Belg uzbierał 154 spotkań w drużynie narodowej. Do pierwszej trójki rankingu europejskiego trochę jeszcze naszemu zawodnikowi brakuje.

Cristiano Ronaldo niedościgniony

Prowadzi Cristiano Ronaldo z oszałamiającą liczbą 206 meczów. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii spróbuje jeszcze ten wynik wyśrubować podczas Euro 2024. Kolejnymi zawodnikami w kolejności, biorąc pod uwagę europejską klasyfikację, są Hiszpan Sergio Ramos (180 występów) oraz Włoch Gianluigi Buffon (176). Tuż za słynnym bramkarzem z Italii znajduje się Luka Modrić (175).

