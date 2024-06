Kibice wydali werdykt ws. polskich piłkarzy. Tak ocenili ich szansę na wyjście z grupy

Polscy piłkarze kolejny dzień przygotowują się na inaugurację Euro 2024. Podczas gdy sam turniej rozpocznie się już w piątek, Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania dwa dni później meczem z Holandią. Po wygranych sparingach z Ukrainą i Turcja kibice mogą mieć dobre nastroje. Z drugiej strony powodem do niepokoju są urazy trapiące Biało-Czerwonych.

Polscy piłkarze finansowo przegrywają z konkurencją

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że w pierwszym meczu Euro 2024 zabraknie Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego uda podczas ostatniego meczu towarzyskiego i dochodzi do zdrowia wraz z drużyną. Pozostałe urazy Biało-Czerwonych nie są już na tyle groźne, by przeszkodziły w przygotowaniach do starcia z Holendrami.

Faworytami grupy D wydają się wspomniani „Pomarańczowi” oraz Francuzi, aktualni wicemistrzowie świata. Obie kadry górują jeśli chodzi o wartość turniejowych składów. Zespół Didiera Deschampsa może poszczycić się graczami wartymi 1,23 miliarda euro, podczas gdy polska ekipa wyceniana jest przez serwis Transfermarkt na „zaledwie” 210 milionów. Również Austriacy dysponują droższym składem, co może stanowić zaskoczenie.

Polacy z dużymi nadziejami przed Euro 2024

To jednak statystyki, które nie liczą się podczas 90 minut gry na murawie. Każda z ekip będzie mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców. Do Niemiec udało się już tysiące fanów reprezentacji Polski. Można podejrzewać, że w najbliższych dniach liczba będzie wzrastać. Choć na co dzień fani lubią podzielić się kąśliwą uwagą na temat kadry, to widać w nich wiarę w zespół Probierza. Świadczyć o tym może także sondaż SW Research przeprowadzony dla „Wprost”.

Grupa ankietowanych otrzymała pytanie: „Czy piłkarska reprezentacja Polski wywalczy awans z grupy do dalszych gier na Euro 2024?”. Z wyników badań SW Research wynika, że aż 41 procent zapytanych osób wierzy w wyjście z grupy D reprezentacji Polski. Biorąc pod uwagę fakt, że awans do dalszej fazy wywalczą po dwie najlepsze ekipy oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc, można postawić tezę, że w Polakach tkwi duża wiara w piłkarski zespół narodowy.

Kobiety wielkimi kibicami reprezentacji Polski

Niecałe 34 procent uważa, że przygoda Polaków z mistrzostwami Europy zakończy się już na fazie grupowej. Co ciekawe, większą wiarę w sukcesy piłkarzy mają kobiety (44,4 procent) niż mężczyźni 37,1 procent. Za największych sceptyków można uznać grupę w wieku 25-34 lat. Blisko 40 procent z nich nie daje Biało-Czerwonym szans na awans. Na drugim biegunie znaleźli się badani w wieku 35-49 lat. Aż 43,4 procent optymistycznie patrzy na turniej w Niemczech.

Większą wiarę w kadrę Probierza obserwuje się na wsiach, gdzie niecałe 44 procent przebadanych przez SW Research uważa, że kadra awansuje do dalszego etapu mistrzostw. Inaczej uważają ankietowani z miast do 20 tysięcy, gdyż u nich tylko 38 procent podziela tę opinię.

Z danych sondażowni wynika również teza, że najwięcej szans na dobry wynik dają piłkarzom osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wynik 52,3 procent zdecydowanie góruje nad pozostałymi badanymi. Najwięcej badanych, którzy nie wierzą w wyjście z grupy Euro 2024 Polaków to z kolei osoby z wykształceniem wyższym.