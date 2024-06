Pierwszy mecz Polacy rozegrają w niedzielę 16 czerwca z Holandią. Faworytami w tym spotkaniu nie jesteśmy, ale to nie oznacza, że musimy przegrać. W wywiadzie dla „Wprost” Tomasz Iwan, czyli były reprezentant Polski wytypował wynik 1:1, co jest bardzo korzystne w kontekście walki o awans w tej grupie.

Czy Polska wygra z Holandią? Czytelnicy „Wprost” są podzieleni

Biało-Czerwoni jak zawsze mogą liczyć na wsparcie kibiców, którzy licznie pojechali do Niemiec oraz tych sprzed ekranów telewizora. Niedawno agencja SW Research przeprowadziła sondaż dla „Wprost”. Grupa ankietowanych otrzymała pytanie: „Czy piłkarska reprezentacja Polski wywalczy awans z grupy do dalszych gier na Euro 2024?”. Z wyników badań SW Research wynika, że aż 41 procent zapytanych osób wierzy w wyjście z grupy D reprezentacji Polski. Z kolei wstrzymało się od odpowiedzi 25,1 proc. odpowiadających.

To bardzo dobry wynik, jak na to, co piłkarze prezentowali w eliminacjach do tego turnieju. „Wprost” poszedł o krok dalej i zapytał swoich czytelników w ankiecie, „kto wygra mecz Polska – Holandia?”

W tym przypadku kibice nie byli już tak optymistyczni, ponieważ aż 46,3 proc. ankietowanych uważa, że to Holendrzy wygrają to spotkanie. W triumf podopiecznych Michała Probierza wierzy 33,3 proc. głosujących. W to, że padnie w tym meczu remis, wierzy 20,3 proc. naszych czytelników.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Polaków?

Jak będzie naprawdę? O tym przekonamy się już o godz. 15:00 w niedzielę 16 czerwca. Mecz Polska – Holandia rozegrany zostanie na Volksparkstadion w Hamburgu. Faworytami są piłkarze Oranje, ale Michał Probierz na pewno przygotuje coś specjalnego, by utrzeć nosa rywalom. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na antenie TVP Sport oraz TVP 1. Ponadto stream będzie dostępny w internecie na stronie sport.tvp.pl.

