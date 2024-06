Francuzi wyśmiewają grę Roberta Lewandowskiego. „Anegdotyczny występ”

Reprezentacja Polski przegrała drugi mecz na Euro 2024. Po pechowej porażce z Holandią 1:2 przyszła kolejna wpadka. Austriacy wypunktowali zespół Michała Probierza, zgarniając trzy punkty poprzez wygraną 3:1. Remis Holendrów z Francją w drugim meczu grupy D sprawił, że Biało-Czerwoni stracili matematyczne szans na awans do 1/8 finału niemieckiego turnieju.

Francuzi wyśmiewają występ Roberta Lewandowskiego

Wszystkie trzy zespoły w polskiej grupie mogą już być spokojne o awans. Kwestią sporną pozostają jeszcze pozycje w tabeli, które wskażą na kogo Holendrzy, Francuzi i Austriacy trafią w fazie pucharowej Euro. Z tego powodu dla Francuzów pojedynek z grającymi o nic Polakami jest dosć ważny.

Choć media nad Sekwaną w piątek skupiały się głównie na pojedynku ekipy Didiera Deschampsa z Holandia, to nie umknął im konkurencyjny mecz we własnej grupie. Tamtejsi dziennikarze skrytykowali postawę reprezentacji Polski. Najmocniej dostało się kapitanowi kadry, Robertowi Lewandowskiemu. Piłkarz FC Barcelony pojawił się na placu gry w drugiej połowie, co stanowiło jego debiut na tegorocznych mistrzostwach Europy.

„Le Figaro” pisze o „anegdotycznej zmianie Lewandowskiego”, który nic nie zdziałał. „5-letni gwiazdor nie miał żadnego wpływu na swoją drużynę. Potwierdzają to jego statystyki” – można przeczytać. Z kolei France24 twierdzi, że po wejściu napastnika, gra toczyła się Austriakom jeszcze lepiej. „W 60. minucie meczu do gry wszedł długo wyczekiwany najlepszy polski strzelec Robert Lewandowski. I paradoksalnie, wkrótce potem gra obróciła się na korzyść Austriaków” – wspominają Francuzi.

Polska zagra z Francją na koniec rywalizacji na Euro 2024

Bezpośredni mecz pomiędzy Polakami a Francuzami odbędzie się we wtorek 25 czerwca, o godzinie 18:00 w Dortmundzie.

