Przed reprezentacją Polski pożegnanie z mistrzostwami Europy. Kiedy i gdzie oglądać mecz z Francją?

Wtorkowy mecz Polska – Francja zakończy udział podopiecznych Michała Probierza na rozgrywanym na niemieckich stadionach Euro 2024. Choć jego wynik nie wpłynie w żadnym stopniu na sytuację Polaków, może zadecydować o końcowym układzie grupy D. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca na stadionie w Dortmundzie.

Niedawna porażka Polski z Francją na wielkiej imprezie

Ostatni raz Biało-Czerwoni wygrali z Francuzami w sierpniu 1982 roku, pokonując ich w meczu towarzyskim (4:0). Poprzedni pojedynek tych ekip miał natomiast miejsce 4 grudnia 2022 roku, kiedy to podczas mundialu w Katarze reprezentacja prowadzona przez Czesława Michniewicza zmierzyła się z Trójkolorowymi w 1/8 finału. Lepsi okazali się wówczas podopieczni Didiera Deschampsa, którzy bez większych problemów zwyciężyli (3:1) i awansowali do ćwierćfinału. Honorową bramkę dla Polaków zdobył Robert Lewandowski, który wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie gry.

Choć od tamtego meczu minęło zaledwie półtora roku, reprezentacja zdążyła się diametralnie zmienić. Michał Probierz – zatrudniony po nieudanej przygodzie Fernando Santosa w roli selekcjonera – odmłodził drużynę, rezygnując z Kamila Glika czy Grzegorza Krychowiaka, jednocześnie dając szansę mniej doświadczonym zawodnikom. Rewolucja kadrowa nie przyniosła jednak spodziewanych efektów, a Polacy jako pierwsi w całej stawce odpadli z Euro 2024.

Euro 2024: Kiedy i gdzie oglądać mecz Polska – Francja?

Polacy przystąpią do wtorkowego starcia po porażkach z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3). Mimo że w meczu otwarcia pokazali się z dobrej strony i napsuli dużo krwi faworyzowanemu rywalowi, w drugim pojedynku mocno zawiedli, przez co zajmują ostatnie miejsce w grupie z zerowym dorobkiem punktowym. Francuzi natomiast są do tej pory niepokonani, mając na swoim koncie wygraną z Austriakami (1:0) oraz bezbramkowy remis z Holendrami. Przy okazji byli mistrzowie świata dysponują najlepszą defensywą w turnieju, która nie straciła jeszcze ani jednego gola.

Wiele wskazuje na to, że Francuzi, którzy mają pewny awans do fazy pucharowej, rozpoczną spotkanie w zmienionym składzie. Didier Deschamps nieraz udowodnił, że podczas ostatniego meczu grupowego często desygnuje do gry rezerwowych. Ponadto pod znakiem zapytania stoi występ Kyliana Mbappe, który w pojedynku z Austriakami złamał nos. Po stronie polskiej na boisko na pewno nie wybiegnie Wojciech Szczęsny, co na sobotniej konferencji prasowej zapowiedział Michał Probierz.

Czy Polska po raz pierwszy od 42 lat pokona Francję? Odpowiedź na to pytanie poznamy już we wtorek 25 czerwca. Początek tego spotkania o godz. 18:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na TVP Sport i TVP oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl.

