Kacper Urbański błyszczy w reprezentacji Polski. Kim jest wielki polski talent?

Reprezentacja Polski nie zdołała zdobyć choćby jednego punktu w dwóch pierwszych meczach grupowych na mistrzostwach Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni przegrali kolejno z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3).

Kacper Urbański z kolejną szansą od Michała Probierza

Łącznie 19 występów w sezonie 2023/24 zanotował w barwach włoskiej Bologny Kacper Urbański. Młodzieżowy reprezentant Polski nie jest podstawowym zawodnikiem rewelacji Serie A, ale zalicza cenne minuty w zespole, który z powodzeniem prowadził trener Thiago Motta, nowy szkoleniowiec Juventusu.

Spoglądając na wyszkolenie techniczne piłkarza, z pewnością jest to zawodnik, który ma papiery na duże granie. Michał Probierz postawił na Urbańskiego w dwóch z trzech meczów Polaków na Euro 2024. Mający zaledwie 19 lat chłopak, zaczął mecz z Holandią w duecie ofensywnym z Adamem Buksą, a z Francją stanął obok Roberta Lewandowskiego.

Warto dodać, że Urbański pochodzi z Gdańska. Jest też wychowankiem Lechii, w barwach której rozegrał cztery oficjalne mecze w latach 2019-21, mówiąc o seniorskiej drużynie świeżo upieczonego beniaminka PKO BP Ekstraklasy. Od 2021 roku Urbański jest już piłkarzem Bologny. Czyli drużyny, która w sezonie 2024/25 zagra w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie, w Lidze Mistrzów.

Łukasz Skorupski piłkarzem numer 21. wśród Polaków na Euro 2024

Trener Michał Probierz szukał optymalnego rozwiązania, co do ustawienia drużyny w trakcie turnieju. To wymusiły m.in. kontuzje czołowych zawodników, choćby kapitana Roberta Lewandowskiego (jeszcze przed startem ME 2024) czy Pawła Dawidowicza, który miał być liderem trzyosobowego bloku defensywnego reprezentacji.

Ostatecznie na mecz z Francją selekcjoner Polaków postawił na 21. piłkarza z liczącej 26. zawodników kadry turniejowej. Został nim Łukasz Skorupski, który zmienił w bramce Wojciecha Szczęsnego. Tak szeroki wachlarz, z którego korzystał trener Polaków tylko pokazuje, jak trudny był to turniej, ale zarazem, w którym miejscu jest reprezentacja. Momencie przebudowy i dążenia do zmiany swojego stylu i jakości gry, nie tylko na etapie eliminacji do najważniejszych turniejów, ale również docelowo, w trakcie takowych.

