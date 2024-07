Hiszpańskie media zawiedzione grą Lewandowskiego. Ocena po Euro 2024 mówi swoje

Robert Lewandowski wraz z reprezentacją Polski szybko pożegnał się z rywalizacją na Euro 2024. Kapitan reprezentacji wystąpił tylko w drugim i trzecim meczu fazy grupowej, gdyż wcześniej dochodził do siebie po urazie odniesionym w ostatnim sparingu przed niemieckim turniejem. Obecność napastnika FC Barcelony nie zmieniła wiele w ogólnym obrazie gry kadry Michała Probierza.

Hiszpańskie media surowo oceniły Roberta Lewandowskiego

Biało-Czerwoni przegrali mecze z Holandią i Austrią, lecz nieoczekiwanie zremisowali starcie z Francją. To właśnie w nim na listę strzelców wpisał się „Lewy”, tym samym dołączając do skromnego grona piłkarzy, którzy zdobywali bramki na przynajmniej czterech edycjach mistrzostw Europy. Oprócz Polaka sztuka ta udała się jedynie Cristiano Ronaldo i Luce Modriciowi.

Mimo bramki kibice nie byli zadowoleni z dyspozycji kapitana polskiej kadry. Być może wynikało to z wyglądu ogólnej gry kadry Michała Probierza. Choć kadra potrafiła postawić się Holendrom i długo walczyć o korzystny rezultat, to spotkanie z Austrią okazało się sporą wtopą. Słabe wyniki zespołu oraz samego Roberta Lewandowskiego nie umknęły uwadze hiszpańskich mediów.

„Mundo Deportivo” ocenił występy wszystkich piłkarzy FC Barcelony, którzy zostali powołani na Euro 2024 lub Copa America. Z grona trzynastu zawodników aż sześciu wciąż ma szanse na zakończenie zmagań z trofeum. Z dotychczasowych ocen wynika, ze – zdaniem redakcji – najlepiej radzi sobie Lamine Yamal, młoda gwiazda kadry Hiszpanii. W dziesięciopunktowej skali 16-latek otrzymał notę „9. Lewandowski znalazł się niemal na przeciwnym biegunie, gdyż jego występy oceniono na „5”. Gorszą notę otrzymał tylko Joao Felix. Gracz, który nie wykorzystał rzutu karnego w półfinale Euro otrzymał „4”.

twitter

Robert Lewandowski szykuje się na kolejny sezon w FC Barcelonie

Po krótkiej przerwie Robert Lewandowski dołączy do FC Barcelony i będzie przygotowywał się do sezonu 2024/2025. W nowych rozgrywkach poprowadzi go nowy-stary trener, Hansi Flick. Obaj panowie współpracowali ze sobą w Bayernie Monachium.

Czytaj też:

Josue mocno o swoich byłych kolegach. „To zabawne”Czytaj też:

Zbigniew Boniek bez ogródek o piłkarzach. „Skoro tyle zarabiacie, to musicie grać”