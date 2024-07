Michał Probierz z emocjami na koniec Euro 2024. „Żałuję”

Euro 2024 przejdzie po niedzielnym wieczorze do historii. O tytuł mistrza Europy powalczą trzykrotni triumfatorzy turnieju Hiszpanie lub finaliści ostatniego Euro 2020 – Anglicy. Trudno wskazać faworyta, bowiem oba zespoły w półfinałach pokazały solidną grę przeciwko innym zespołom zaliczanym do europejskiej czołówki.

Michał Probierz z emocjonalnym wpisem na koniec Euro 2024

Reprezentacja Polski nie będzie dobrze wspominać Euro 2024. Do samego końca musiała walczyć o występ na imprezie, a gdy już zdobyła kwalifikację, to trafiła do wymagającej grupy. Czas pokazał, że wraz z nimi występowało dwoje półfinalistów. Porażka z Holandią i Austrią (sensacyjny zwycięzca grupy, który odpadł w 1/8 finału) sprawiły, że już przed trzecim meczem Biało-Czerwoni nie mieli szans na awans. Nieoczekiwany remis z Francuzami lekko poprawił nastroje kibiców, ale nie zmazał plamy po ogólnym słabym występie.

Michał Probierz przy okazji dnia finału Euro 2024 opublikował emocjonalny wpis na portalu Twitter. Selekcjoner nie ukrywa żalu z faktu, że jego zespół szybko pożegnał się z turniejem, nie dając kibicom powodów do radości. Podziękował za liczne wsparcie na trybunach stadionów w Hamburgu, Berlinie i Dortmundzie oraz przed telewizorami.

„Jako że kończy się dzisiaj piłkarskie święto, żałuję, że naszym kibicom/ckom nie daliśmy okazji kibicować dłużej. Zebrane doświadczenie daje nam fundamenty na przyszłość. Byliście wspaniali na stadionach i przed tv. Dziękuję za wiele miłych słów spotykając was na ulicach” – napisał Probierz.

Polscy piłkarze zagrają w Lidze Narodów

Polscy piłkarze albo przebywają na urlopach, albo rozpoczynają już przygotowania do nowego sezonu. Na jesieni kadra rozpocznie zmagania w kolejnej edycji Ligi Narodów.

