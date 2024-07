Polak jest gwiazdą w USA, ale nie pojechał na Euro 2024. Teraz przerwał milczenie

Pomocnik Los Angeles FC w 11. kolejnych meczach zdobył gola bądź zaliczył asystę. Mateusz Bogusz błyszczy w USA, bez kompleksów pokazując swój nieprzeciętny, ofensywy talent. Czy jest szansa na to, żeby w stronę filigranowego gracza spojrzał selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz? Wydaje się to całkiem realne.

Mateusz Bogusz o nieobecności na Euro 2024

Probierz z pewnością będzie szukał kolejnych rozwiązań problemów, które były widoczne przy występach Polaków na mistrzostwach Europy. Ofensywnie z pewnością jest kilka rozwiązań, które mógłby dać swoją grą Bogusz.

Piłkarz grający w MLS rozmawiał z Piotrem Koźmińskim z WP/SportoweFakty. Polak odniósł się do tego, czy trener Probierz kontaktował się przy okazji selekcji na Euro 2024. Bogusz postawił sprawę jasno, przerywając milczenie po turnieju w Niemczech.

– Nie dzwonił. Ale żeby było jasne: nie mam żadnych pretensji, że nie pojechałem na EURO. Kibicowałem kadrze, chciałem, aby wypadła jak najlepiej. Natomiast to oczywiste, że liczę na powołanie, przecież to marzenie każdego grającego w piłkę. To, co mogę zrobić, to grać jak najlepiej i tak ustawić dzwonek w telefonie, żeby nie przegapić momentu, w którym selekcjoner zadzwoni – przyznał Bogusz w rozmowie z Koźmińskim.

Piłkarz urodzony w Rudzie Śląskiej ma 22 lata. W karierze seniorskiej zaczynał w Ruchu Chorzów, z którego przeniósł się do Anglii. Po pobycie w Leeds United (lata 2019-23), gdzie Polak był wypożyczany do Hiszpanii, Bogusz definitywnie wyjechał do MLS. Co do występów w reprezentacji Polski, w tej seniorskiej pomocnik nie zadebiutował, ale młodzieżowo występował w drużynie narodowej od 2017 roku, od zespołu U-16, aż do U-21 w 2021 roku.

Reprezentacja Polski z jednym punktem na ME 2024

Polacy trafili do bardzo wymagającej grupy D. Na inaugurację reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Holandią, honorowe trafienie zaliczył Adam Buksa.

W drugim meczu grupowym Polacy okazali się słabsi od Austriaków, ulegając 1:3. Trafienie dla Polski to gol Krzysztofa Piątka. Ostatnie wyzwanie grupowe wydawało się być najtrudniejsze. Polacy pokazali jednak charakter, remisując 1:1 z wicemistrzami świata, Francuzami. Gola na wagę punktu wywiezionego z Euro 2024 zdobył z rzutu karnego Robert Lewandowski.

Kapitan Polaków w pełni zdrowy był tak właściwie dopiero w przypadku trzeciego ze spotkań, powracając po kontuzji odniesionej tuż przed turniejem – w towarzyskim starciu z Turcją (2:1) na PGE Narodowym.

