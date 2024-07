Pogarsza się sytuacja polskich piłkarzy. To kara za słabe Euro 2024

Polscy piłkarze wcześnie pożegnali się z Euro 2024. Zespół, który jako ostatni zakwalifikował się imprezę, pożegnał się z nią jako pierwszy. Nie zmienił to nawet niespodziewany remis z Francuzami, późniejszymi półfinalistami mistrzostw. Michał Probierz z żalem podsumował imprezę, dziękując za wsparcie i zapowiadając walkę o lepsze wyniki.

Polscy piłkarze spadli w rankingu FIFA

Okazja to pokazania lepszej gry nadejdzie po wakacjach i rozpoczęciu sezonów ligowych. Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w Lidze Narodów meczami ze Szkocją i Chorwacją. Polacy mają o co walczyć, bo jak pokazały poprzednie doświadczenia, te rozgrywki mogą uratować kadry przed wpadką w eliminacjach mistrzostw Europy. Dodatkowo zawodnicy Michała Probierza będą chcieli dobrze przygotować na kwalifikacje do mistrzostw świata.

Słabe wyniki na Euro 2024 pozostawiły wiele mankamentów do zniwelowania. Jednym z nich jest coraz słabsza pozycja w rankingu FIFA. Według najnowszego notowania po zakończeniu mistrzostw Europy i Copa America, Polska plasuje się na 28. pozycji. Względem poprzedniej aktualizacji gracze Probierza zanotowali spadek o dwie pozycje. Wyprzedzili ich Turcy i Ekwador.

Ranking piłkarzy FIFA. Argentyna na czele

Na czele wciąż plasuje się Argentyna, która podobnie jak druga Francja utrzymała pozycję. Na trzecie miejsce awansowali Hiszpanie. Po triumfie w Euro 2024 zawodnicy Luisa de la Fuente zyskali aż pięć pozycji. W czołowej dziesiątce swoje pozycje poprawili także Anglicy i Kolumbijczycy. Pogorszyła się natomiast sytuacja Brazylii i Portugalii.

Ranking FIFA (stan na 18.07.2024 r.)

1. Argentyna (-)

2. Francja (-)

3. Hiszpania (+5)

4. Anglia (+1)

5. Brazylia (-1)

6. Belgia (-3)

7. Holandia (-)

8. Portugalia (-2)

9. Kolumbia (+3)

10. Włochy (-)

28. Polska (-2)

