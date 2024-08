Były selekcjoner reprezentacji Polski wzruszająco o Szczęsnym. „Najpiękniejsze chwile”

Jeszcze podczas Euro 2024 Wojciech Szczęsny dawał sygnały, że w reprezentacji Polski już więcej nie zagra. Mówił także o tym, że przed nim ostatnia prosta w jego karierze, sugerując, że niebawem odwiesi buty na kołek. Niewielu jednak się spodziewało, że nastąpi to już w tym roku. Mimo kilku ofert Szczęsny nie zdecydował się na kontynuowanie swojej piłkarskiej drogi i ogłosił, że odchodzi z profesjonalnego futbolu.

Michniewicz dziękuje Szczęsnemu

Po długim wpisie opublikowanym przez 34-latka rozległa się fala podziękowań za jego wspaniałą karierę. Do osób, które wyraziły Szczęsnemu wdzięczność, dołączył Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji Polski.

„Wojtek, dzięki tobie przeżyłem najpiękniejsze chwile w piłce. I za to będę ci zawsze wdzięczny” – napisał na Instagramie Czesław Michniewicz.

Nie dziwi, że Michniewicz zwraca się do bramkarza z takimi słowami. Podczas mundialu w Katarze, kiedy prowadził reprezentację Polski, to Szczęsny był zdecydowanie najjaśniejszym punktem drużyny. To głównie dzięki niemu biało-czerwoni wyszli z grupy. Najbardziej w pamięci utkwiło nam to, w jaki sposób obronił rzut karny wykonywany przez Lionela Messiego. Szczęsny spisywał się też kapitalnie w meczu barażowym o mundial, kiedy Polska ograła Szwecję 2:0.

Szczęsny ma następców

Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to nie mamy się właściwie czym martwić. Na sportową emeryturę odchodzi wielki bramkarz, ale w kolejce są już inni chętni do tego, by go zastąpić. Najprawdopodobniej numerem jeden będzie Łukasz Skorupski. Wysoko stoją też akcje Marcina Bułki.

Jeśli chodzi o Szczęsnego, to ostatnim klubem w jego karierze był Juventus. Niedawno doszło do rozwiązania kontraktu pomiędzy stronami, a wyszło to z inicjatywy Starej Damy. W zespole nie widziano już bowiem miejsca dla Polaka.

