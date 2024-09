Były reprezentant Polski atakuje PZPN po wyrzuceniu. „Klub Klakierów”

Reprezentacja Polski szykuje się do inauguracji Ligi Narodów 2024/2025. W pierwszym meczu fazy grupowej zawodnicy Michała Probierza zagrają ze Szkocją na wyjeździe. Po słabym Euro 2024 kibice Biało-Czerwonych liczą na znacznie lepszą grę. Selekcjoner po raz pierwszy będzie musiał radzić sobie bez Wojciecha Szczęsnego, który przed ogłoszeniem powołań ogłosił zakończenie kariery.

Były reprezentant Polski odwołany ze stanowiska

Słabe wyniki sprawiają, że o kadrze, ale także o Polskim Związku Piłki Nożnej mówi się wiele. Przy okazji inauguracji Ligi Narodów głos w sprawie federacji zabrał Dariusz Dziekanowski. Słynny napastnik reprezentacji z przez ostatnie dwanaście lat pełnił funkcję Klubu Wybitnego Reprezentanta działającego przy PZPN. Nieoczekiwanie przed początkiem mistrzostw Europy został odwołany z tej funkcji, co nie pozostało niezauważone.

Dopiero po czasie Dziekanowski wyjawił, co za tym stało. Zdaniem byłego kadrowicza to „kara” za krytykę PZPN, a także reprezentacji Michała Probierza. „Dziekan” zwrócił uwagę, że przez lata federacja nie ingerowała w losy klubu, który wybierał przewodniczącego demokratycznie. Za czasów nowego trenera i prezesa miało się to rzekomo zmienić.

– Zostałem odwołany za krytykę związku, reprezentacji i selekcjonera Michała Probierza. Z tego co wiem, to taki wniosek złożył członek zarządu PZPN Radosław Michalski, który sam – mimo że był piłkarzem kadry – statusu „wybitnego reprezentanta” nie ma. Widocznie w związku są takie oczekiwania, żeby Klub Wybitnego Reprezentanta to był Klub Klakierów. Rzeczywiście, słabo nadawałem się do tej roli – powiedział Dziekanowski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

twitter

Dariusz Dziekanowski atakuje polską kadrę

Dariusz Dziekanowski również tym razem nie omieszkał wbić szpili w piłkarzy polskiej kadry. Skrytykował ich grę na Euro 2024, a także Probierza, który jego zdaniem popadł w samozachwyt.

Mecz Szkocja – Polska w Lidze Narodów rozpocznie się w czwartek, 5 września, o godzinie 20:45 w Glasgow.

Czytaj też:

Wyjątkowa propozycja Roberta Lewandowskiego dla FC Barcelony. Znamy szczegółyCzytaj też:

To powołanie do kadry wywołało kontrowersje. „Brakuje mi gry w meczach”