Ekspert nie zostawia suchej nitki na tym reprezentancie Polski. „On już nie ma 20 lat”

Reprezentanci Polski wrócili do klubów po październikowym oknie reprezentacyjnym. W dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów piłkarze Michała Probierza zdobyli trzy punkty. Wygrali ze Szkocją, lecz ulegli Chorwacji. Selekcjoner przy okazji otrzymał okazję do sprawdzenia, w jakiej formie są poszczególni zawodnicy.

Znany ekspert nie gryzie się w język ws. powołania Jakuba Modera

Michał Probierz dał spory kredyt zaufania Jakubowi Moderowi, który od miesięcy nie może liczyć na grę w Brighton. Co więcej, często brakuje Polaka w składzie meczowym. Tuż po powołaniu, które było wbrew jego założeniom o wyborze tylko regularnie grających piłkarzy, trener mówił o „podaniu ręki” do 25-latka. Z decyzją nie zgadzał się znany dziennikarz Mateusz Borek, który w TVP Sport stwierdził, że „kadra to nie Caritas”.

Trudno mówić, by Moder wykorzystał szansę od Probierza. Trener wpuścił go w drugiej połowie obu spotkań, lecz pomocnik nie wyróżnił się niczym szczególnym. To sprawiło, że dyskusje na temat jego przydatności w kadrze nadal nie ucichły. Głośno na jego temat wciąż wypowiada się Borek, który tym razem w Kanale Sportowym wyliczył, jak niewiele spotkań Moder rozegrał przez ostatnie lata.

– To jest sytuacja naprawdę poważna. 57 meczów rozegranych przez Kubę przez cztery sezony w Brighton. Zero bramek, dwie asysty, średnia czasu występu 49 minut. On już nie ma 20 lat, to jest już 25 lat. Dzisiaj trzeba podejmować znaczące decyzje – powiedział Borek.

Reprezentacja Polski zagra kolejne mecze w Lidze Narodów

Borek dodał, że regularne występy w klubie powinny być głównym kryterium przy powoływaniu do reprezentacji Polski.

Kadra Michała Probierza następne spotkania w ramach Ligi Narodów rozegra w październiku. Do Polski przyjadą Portugalczycy i Chorwaci.

