To on ma zostać nowym trenerem reprezentacji Polski. PZPN potwierdza

12 czerwca Michał Probierz zrezygnował ze stanowiska selekcjonera polskiej reprezentacji. – Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja. Pełnienie funkcji trenera było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem – tłumaczył.

Kto może zastąpić Michała Probierza?

Po decyzji Michała Probierza ruszyła giełda nazwisk jego potencjalnych następców. Chęć współpracy z biało-czerwonymi wyraziło kilku zagranicznych szkoleniowców.

W mediach przewijało się nazwisko m.in. Garetha Southgate'a, który poprowadził reprezentację Anglii do dwóch finałów mistrzostw Europy, a także Miroslava Klose. – Wbrew pozorom, tych ofert nie jest dużo.Zgłosił się Nenad Bjelica, Gianni De Biasi, Jesus Casas. Można powiedzieć, że to oficjalne kandydatury – wyliczał sekretarz generalny PZPN w rozmowie ze Sportowymi Faktami.

– Resztę traktowałbym raczej w sferze rozważań. W imieniu szkoleniowców często działają agenci lub inni przedstawiciele. Pytają, czy ewentualnie ich klient byłby rozważany. Wypuszczają w ten sposób sygnał, że z ich strony jest zielone światło na rozmowy. Na końcu pozostaje pytanie, czy dany trener naprawdę tego chce – dodawał Łukasz Wachowski.

Maciej Skorża nowym trenerem polskiej kadry?

Jak się jednak okazuje, PZPN skłania się do postawienia na trenera z krajowego podwórka. „Przegląd Sportowy” podawał, że Cezary Kulesza poważnie rozważa dwie kandydatury – Macieja Skorżę lub Jerzego Brzęczka, którego prawą ręką miałby być Łukasz Piszczek.

Faworytem pozostaje ten pierwszy, co potwierdził sekretarz generalny PZPN. – Bliżej nam do trenerów, którzy znają nasz kraj, zawodników i specyfikę polskiej piłki Jeżeli chodzi o doświadczenie trenera Skorży za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer jeden – stwierdził Łukasz Wachowski.

O tym, że to właśnie Maciej Skorża jest faworytem Cezarego Kuleszy, mówił również dziennikarz Filip Surma w programie „Misja Sport”.

– Pierwszy ruch wykonuje do Stanów Zjednoczonych, żeby się spotkać z Maciejem Skorżą. Z jego otoczenia dowiedziałem się, że to byłby trener, który odpowiadałby prezesowi. Rzuca nazwiska, żeby media mogły się tym zająć, a jednak chce jechać po swojemu i wrócić na białym koniu, ogłaszając, że nowym selekcjonerem będzie Maciej Skorża – wyjaśnił dziennikarz.

Kiedy PZPN wybierze nowego trenera?

Pytany o termin wyboru nowego szkoleniowca, przedstawiciel PZPN przyznał, że optymalnie byłoby to zrobić przed wyborami w PZPN, czyli do ostatniego dnia czerwca.

Aktualnie Cezary Kulesza przebywa w Stanach Zjednoczonych. Szef PZPN jest jednym z gości podczas Klubowych Mistrzostw Świata. W turnieju bierze udział Urawa Red Diamonds, którą prowadzi Maciej Skorża. Według nieoficjalnych doniesień szef związku miał się już kontaktować telefonicznie ze szkoleniowcem.

Maciej Skorża – kim jest?

Maciej Skorża ma na swoim koncie wiele sportowych sukcesów. Jako szkoleniowiec Wisły Kraków oraz Lecha Poznań łącznie czterokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski. Z Legią Warszawa oraz Dyskoblią Grodzisk Wielkopolski trzy razy zdobył Puchar Polski. Do swoich osiągnięć Maciej Skorża może dopisać także wywalczenie Superpuchau Polski z Lechem Poznań oraz Pucharu Ekstraklasy z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski.

Trener ma również doświadczenie z reprezentacjami narodowymi – w latach 2018-2020 prowadził kadrę Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23.

