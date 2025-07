Wreszcie konkretne wieści ws. trenera reprezentacji Polski. „Rozmawiałem z nim”

Tzw. afera opaskowa, porażka z Finlandią (1:2), konflikt z Robertem Lewandowskim i wreszcie rezygnacja „Lewego” z gry w reprezentacji Polski. Sporo działo się podczas czerwcowego zgrupowania piłkarskiej kadry, ale na końcu, nikt nie okazał się wygrany. Może poza Finami, którzy zainkasowali w meczu z Polakami cenne trzy punkty.

Roger Schmidt trenerem reprezentacji Polski. Tomasz Hajto wyjaśnia

Karuzela nazwisk po odejściu ze stanowiska Michała Probierza względem nowego selekcjonera polskiej kadry, nie zwalnia tempa. Niektórzy sami postanowili odnowić (Maciej Skorża), inni nie dostali szansy od PZPN (Gareth Southgate), jeszcze kolejni pojawiają się i znikają (Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka, Marek Papszun czy Jan Urban).

Przewija się też wątek niemiecki. Początkowo pojawiała się postać Miroslava Klose. Najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata, z polskimi korzeniami, wydaje się jednak być bardzo daleko od objęcia reprezentacji Polski.

Podobnie jest w przypadku Rogera Schmidta. W przypadku tej kandydatury, głos zabrał były reprezentant kraju, obecnie ekspert Polsatu Sport, Tomasz Hajto. Bardzo dobrze zorientowany w kwestiach niemieckich, mając na swoim koncie wiele lat występów w tamtejszej lidze, z ugruntowaną pozycją na rynku naszych zachodnich sąsiadów.

– Od kilku miesięcy mówię, że dla mnie faworytem jest Roger Schmidt. Myślę, że teraz mogę to już publicznie powiedzieć – rozmawiałem z nim we wtorek. Nakłaniałem go, żeby zastanowił się nad objęciem reprezentacji Polski. Uważam, że jest to fenomenalny fachowiec. Jego Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven i Benfica grały zjawiskowy futbol. To uznany fachowiec z mocnym charakterem, a taki jest nam potrzebny. Oznajmił mi jednak, że musi odmówić, ponieważ do końca roku musi zająć się swoimi prywatnymi sprawami, a od stycznia będzie myślał o powrocie na ławkę trenerską. Wymienił mi kluby, którym również odmówił. To są duże, a nawet bardzo duże marki – przyznał Hajto w krótkiej rozmowie opublikowanej na portalu polsatsport.pl.

A co na to prezes Cezary Kulesza? Szef PZPN po wyborze na kolejną kadencję w roli głowy piłkarskiej federacji przyznał, że nowy selekcjoner pojawi się najpóźniej do początku nowego sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. A ta rusza w weekend 18-20 lipca. Czasu zostało zatem już naprawdę niewiele.

