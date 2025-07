Zaskakujący obrót ws. trenera reprezentacji. Powrót do punktu wyjścia!

O czym dokładnie mowa? O początku spekulacji wokół wyboru prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cezary Kulesza wsłuchuje się w postaci, które przewijają się przez media, w kontekście nowego selekcjonera Polaków. Może się okazać, że ostatecznie szef federacji wróci do punktu, od którego tak właściwie zaczynała się cała dyskusja.

Jan Urban wyborem Cezarego Kuleszy. Trwają twarde negocjacje

Wygląda na to, że to Jan Urban będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Człowiek, który na swoją szansę trochę musiał poczekać, ale wydaje się rozwiązaniem, którego obecnie potrzebuje drużyna narodowa. Przede wszystkim – dobry warsztatowiec, z przeszłością w roli reprezentanta – a dodatkowo, niewywołujący niepotrzebnych konfliktów. Skąd wieści o Urbanie? Tym razem „Prawda Futbolu”, czyli Roman Kołtoń – przekonuje, że to właśnie ten kierunek obrał prezes Kulesza.

– To teraz już konkretnie rozmawia z Janem Urbanem. Cele, kontrakt, sztab! 27 dzień bez selekcjonera, ale chyba jeden z ostatnich […] Kulesza zimą 2022 nie chciał Adama Nawałki. Na koniec tylko dlatego negocjował z byłym selekcjonerem, bo wysypało mu się kilka innych opcji. Postawił na Czesława Michniewicza, którego praca dała Mundial 2022. Teraz sygnał od Nawałki był „na tak”, ale kojarzyłby się z „Zibim” Bońkiem […] Oby teraz z Jankiem Polska pojechała na mundial 2026. I zaczęła nowy, lepszy czas! – powiedział podczas kolejnej odsłony „Prawdy Futbolu” doświadczony dziennikarz.

Przypomnijmy, że Kołtoń kilkanaście godzin wcześniej wspominał o swojej rozmowie z Adamem Nawałką, podobnie jak Mateusz Skwierawski z WP/SportoweFakty. Były selekcjoner Polaków miał wykazać gotowość do działania, mając plan na końcówkę eliminacji do MŚ 2026.

Wydaje się jednak, że prezes Kulesza nie postawi na Nawałkę, a rzeczywiście, skończy się na wyborze byłego trenera m.in. Górnika Zabrze. A przynajmniej Urban ma w tym momencie (stan na wtorek, 8 lipca) najbliżej do roli nowego selekcjonera reprezentacji.

Kto następcą Michała Probierza? Cezary Kulesza dokonał wyboru!

Warto przypomnieć, że piłkarska reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera od 12 czerwca. Wtedy to dotychczas pełniący tę funkcję Michał Probierz oficjalnie postanowił zrezygnować, wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom o chęci dalszej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W trakcie czerwcowego zgrupowania kadry wydarzyło się jednak tyle złego, że to wydawała się droga donikąd.

Polacy eliminacje MŚ 2026 rozpoczęli od dwóch zwycięstw. Były to jednak sukcesy w bardzo słabym stylu, wymęczone wygrane nad Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0). Jak się okazało, w trzecim sprawdzianie drużyna trenera Probierza przegrała z przeciętną Finlandią w Helsinkach, mocno komplikując sobie sytuację w grupie eliminacyjnej.

Przegrana z Finami (1:2) to jednak nie wszystko złe, co zadziało się podczas ostatniego zgrupowania w teamie kierowanym przez eks-selekcjonera.

Przede wszystkim trener Probierz zdecydował się na pozbawienie opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego, informując o tym fakcie piłkarza… w rozmowie telefonicznej. Co więcej, „Lewy” mocno zareagował, rezygnując z gry w kadrze do momentu, w którym jej selekcjonerem będzie właśnie Probierz. To najlepiej pokazuje, o jakiej skali kryzysu w reprezentacji mowa.

W niedzielę (tj. 6 lipca) prezes PZPN przekazał, że ma już wybranego nowego szkoleniowca do najważniejszej drużyny w kraju. Dodatkowo dzień później media (m.in. Mateusz Borek z Kanału Sportowego oraz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl) dopowiedziały, że Cezary Kulesza na pewno postawił na trenera z Polski.

