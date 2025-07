Kulesza wprost o nowym trenerze kadry. Faworyt przerwał milczenie

Jan Urban albo Adam Nawałka – te dwa nazwiska przewijają się w ostatnich godzinach w spekulacjach dotyczących przyszłego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o tę kwestię raz jeszcze zapytali dziennikarze TVP Sport.

Kto nowym trenerem reprezentacji? Kulesza potwierdza narodowość

– Będzie to trener z polskim paszportem. Sprawy kontraktowe są każdego dnia dopinane. To, że jestem w Szwajcarii nie oznacza, że nie negocjujemy z kandydatem umowy i pozostałych kwestii, które są kluczowe. Mogę powiedzieć, że na pewno reprezentacja będzie miała selekcjonera. Nie chcę podsycać dyskusji konkretnymi deklaracjami. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości – odpowiadał.

Dopytywany, czy będzie to Jan Urban, Kulesza nabrał wody w usta. – Nie mogę na obecnym etapie rozmów nic więcej powiedzieć. Poczekajmy i niebawem wszystko będzie jasne – stwierdzał. Poszukiwania nowego selekcjonera kadry narodowej trwają od 12 czerwca, kiedy to ze stanowiska zrezygnował Michał Probierz.

Nieoficjalnie mówi się, że z dwóch pozostałych kandydatów to właśnie Urban został wybrany przez Kulesze. On sam nie chciał jednak odpowiadać na pytania dziennikarzy w tej sprawie. – Podobno jestem wśród kandydatów i tylko tyle mam do powiedzenia – mówił, zagadnięty przez dziennikarza Interii Sport.

Kulesza wybrał trenera. Nieoficjalnie mówi się o Urbanie

Roman Kołtoń pod szyldem „Prawda Futbolu” przekonuje, że to właśnie na zatrudnienie Jana Urbana zdecydował się prezes Kulesza. – To teraz już konkretnie rozmawia z Janem Urbanem. Cele, kontrakt, sztab! 27 dzień bez selekcjonera, ale chyba jeden z ostatnich – mówił.

– Kulesza zimą 2022 nie chciał Adama Nawałki. Na koniec tylko dlatego negocjował z byłym selekcjonerem, bo wysypało mu się kilka innych opcji. Postawił na Czesława Michniewicza, którego praca dała Mundial 2022. Teraz sygnał od Nawałki był „na tak”, ale kojarzyłby się z „Zibim” Bońkiem […] Oby teraz z Jankiem Polska pojechała na mundial 2026. I zaczęła nowy, lepszy czas! – dodawał doświadczony dziennikarz.

Czytaj też:

Lukas Podolski ostro o nowym trenerze reprezentacji. „To tak nie powinno wyglądać”Czytaj też:

Kluczowy ruch nowego selekcjonera? „Rozmawiał z Robertem Lewandowskim”