Robert Lewandowski zareagował na nowego trenera reprezentacji Polski. Wymowne

Niezależnie od tego, czy Robert Lewandowski wróci do reprezentacji Polski – a to, mimo wszystko, wydaje się być oczywiste – jego głos jest z pewnością kluczowym w kontekście teraźniejszości drużyny narodowej. W końcu mowa o najlepszym piłkarzu kadry narodowej, być może w całych dziejach biało-czerwonej drużyny.

Robert Lewandowski z reakcją na wybór trenera Jana Urbana

Ciekawe informacje, po raz kolejny na przestrzeni ostatnich dni, przekazał Roman Kołtoń. Doświadczony dziennikarz kojarzony w głównej mierze z pracą w Polsacie Sport, obecnie m.in. autor „Prawdy Futbolu”, tym razem odniósł się do Lewandowskiego. A dokładniej, reakcji „Lewego” na zatrudnienie przez Polski Związek Piłki Nożnej Jana Urbana.

Z jednej strony, selekcjonerska sprawa nadal… oficjalnie nie potwierdzona, ale z drugiej – raczej przesądzona, spoglądając na doniesienia medialne ostatnich kilkunastu godzin.

Czy Lewandowski widziałby się w drużynie prowadzonej przez trenera Urbana?

– Jak Robert Lewandowski przyjmie ewentualną kandydaturę Jana Urbana? „Super”. Wzajemny szacunek z obu stron – przyznał Kołtoń w trakcie nagrania na YouTube, cytowany również przez Meczyki.pl.

Wydaje się, że gorzej niż w końcówce relacji kapitan-selekcjoner, niż podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski, nie będzie. Może być tylko lepiej, tym bardziej biorąc pod uwagę, że obaj panowie (Urban i Lewandowski) błyszczeli na boiskach ligi hiszpańskiej. A ofensywny futbol mają we krwi.

Kto następcą Michała Probierza? Cezary Kulesza dokonał wyboru!

Warto przypomnieć, że piłkarska reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera od 12 czerwca. Wtedy to dotychczas pełniący tę funkcję Michał Probierz oficjalnie postanowił zrezygnować, wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom o chęci dalszej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W trakcie czerwcowego zgrupowania kadry wydarzyło się jednak tyle złego, że to wydawała się droga donikąd.

Polacy eliminacje MŚ 2026 rozpoczęli od dwóch zwycięstw. Były to jednak sukcesy w bardzo słabym stylu, wymęczone wygrane nad Litwą (1:0) oraz Maltą (2:0). Jak się okazało, w trzecim sprawdzianie drużyna trenera Probierza przegrała z przeciętną Finlandią w Helsinkach, mocno komplikując sobie sytuację w grupie eliminacyjnej.

Przegrana z Finami (1:2) to jednak nie wszystko złe, co zadziało się podczas ostatniego zgrupowania w teamie kierowanym przez eks-selekcjonera.

Przede wszystkim trener Probierz zdecydował się na pozbawienie opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego, informując o tym fakcie piłkarza… w rozmowie telefonicznej. Co więcej, „Lewy” mocno zareagował, rezygnując z gry w kadrze do momentu, w którym jej selekcjonerem będzie właśnie Probierz. To najlepiej pokazuje, o jakiej skali kryzysu w reprezentacji mowa.

W niedzielę (tj. 6 lipca) prezes PZPN przekazał, że ma już wybranego nowego szkoleniowca do najważniejszej drużyny w kraju. Dodatkowo dzień później media (m.in. Mateusz Borek z Kanału Sportowego oraz Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl) dopowiedziały, że Cezary Kulesza na pewno postawił na trenera z Polski.

Wiele wskazuje na to, że będzie to Jan Urban. Na „podium” wśród medialnych faworytów są jeszcze Adam Nawałka i Marek Papszun.

