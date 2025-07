Jest przewrót przy wyborze trenera reprezentacji Polski! Sensacyjne doniesienia

Polskie media próbują rozwikłać zagadkę, kogo na następcę Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, wybrał Cezary Kulesza. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej podobno miał wybrać już „pewniaka”, a tak właściwie… dwóch „pewniaków”. W jeden sobotni wieczór doszło do informacyjnego przewrotu.

PZPN wybrał Jana Urbana! Takie stanowisko pojawiło się w sobotę

Jako pierwszy informację o porozumieniu pomiędzy Janem Urbanem a PZPN przekazał Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny portalu Meczyki.pl.

„Przez ponad miesiąc reprezentacja Polski pozostawała bez selekcjonera. Po tym, jak 12 czerwca do dymisji podał się Michał Probierz, prezes PZPN rozpoczął długie i zawiłe poszukiwania nowego sternika kadry. Wśród kandydatów do zatrudnienia byli m.in. Adam Nawałka czy Jerzy Brzęczek, ale według naszych informacji wyścig ostatecznie wygrał Jan Urban, który dogadał się z Cezarym Kuleszą i obejmie wyczekiwane stanowisko. W nowej roli zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Konferencja prasowa z jego udziałem może odbyć się w środę” – napisał w sobotnie, późnej popołudnie, Włodarczyk.

Wydawało się zatem, że to już właściwie pewnik. Włodarczyk słynie bowiem z naprawdę dobrych źródeł informacji związanych z futbolem.

PZPN nadal nie wybrał selekcjonera! Oto błyskawiczna odpowiedź

Co ciekawe, to jednak nie ostatnie doniesienia w kontekście selekcjonera Urbana. Wieczorem na platformie X głos zabrał Paweł Wołosik z „Przeglądu Sportowego” i Onetu.

„Żaden kontrakt nie został dziś podpisany. W grze dwóch kandydatów Jerzy Brzęczek i Jan Urban. – Obaj przedstawili ciekawe plany na reprezentację – mówi prezes PZPN Cezary Kulesza. Decyzja w poniedziałek” – czytamy we wpisie dziennikarza.

Podobną narrację przedstawił Mateusz Borek, współtwórca Kanału Sportowego.

„Dziś odbyło się w siedzibie PZPN kilkugodzinne spotkanie Jana Urbana z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim i Tomaszem Kozłowskim. Dobra rozmowa. Ale żadne dokumenty nie zostały podpisane. Ostateczna decyzja prezesa nastąpi w poniedziałek. Wydaje mi się, że zostało na placu boju dwóch kandydatów. Jan Urban, który w roli jednego z asystentów chętnie widziałby Jacka Magierę. I Jerzy Brzęczek, który znalazł bardzo ciekawego, potencjalnego asystenta w miejsce Łukasza Piszczka, który odmówił. Brzęczek chciałby w sztabie byłego reprezentanta Polski, pracującego w BM, Eugena Polanskiego. Jeśli decyzja zostanie podjęta w poniedziałek, konferencja powinna się odbyć w czwartek” – napisał również w sobotę doświadczony dziennikarz.

Gdzie leży prawda? Wydaje się, że zgodnie z tradycją – dokładnie pośrodku. Urban nadal jest faworytem PZPN, w obecnej sytuacji (m.in. po odmowie ze strony Macieja Skorży). Ale prezes Kulesza przyzwyczaił do „gry” w wybór selekcjonera kadry do samego końca. Więc ten serial z wyborem zapewne zakończy się… najpóźniej jak to tylko możliwe.

Aczkolwiek przed rozpoczęciem sezonu ligowego PKO BP Ekstraklasy, czyli przed terminem krańcowym, tj. najbliższym piątkiem, 18 lipca.

