Oto pomysł na kadrę Polski nowego selekcjonera. „Taka piłka mi się podoba”

Obecnie drużyna narodowa jest na etapie kolejnego podejścia do tzw. nowego rozdania. Po erze selekcjonera Michała Probierza przyszedł czas na Jana Urbana. Jaki pomysł na grę ma nowy trener reprezentacji Polski? Można odnieść wrażenie, że będzie bardziej optymistycznie niż w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Jak będzie grać kadra trenera Jana Urbana? Selekcjoner zdradził szczegóły

Wiadomo jednak, że nie o sam optymizm, ale też o skuteczność w działaniach i dorobek punktowy, toczy się gra w trwających eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. MŚ 2026, jak się do nich dostać zdaniem selekcjonera Urbana? Polacy mają grać bardziej „na tak”, co sugeruje nowy trener Polaków.

Skąd ten wniosek? Hiszpańskie podejście do futbolu Urbana. Coś, co pokazywał zresztą również w pracy klubowej.

– Duża część mojej kariery odbywała się w Hiszpanii. Taki jest mój styl, taka piłka mi się podoba. Mam nadzieję, że w klubach, w których byłem w Polsce, można było to zauważyć […] Miałem okazję pracować w wielkich klubach w naszym kraju. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że znajdujesz się w gronie kandydatów na trenera reprezentacji. Masz za sobą i doświadczenie i styl, który może się podobać – przyznał nowy selekcjoner Polaków w rozmowie na kanale Łączy nas piłka na YouTube.

Kim jest Jan Urban? To były reprezentant Polski, grał w lidze hiszpańskiej

Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w przeszłości był zasłużonym zawodnikiem. Jan Urban urodził się 14 maja 1962 roku w Jaworznie. Jego pierwszym klubem była miejscowa Victoria, ale na szerokie wody wypłynął w barwach Zagłębia Sosnowiec. Cztery sezony później (lata 1981-85) Urban został piłkarzem Górnika Zabrze, z którym m.in. trzykrotnie sięgnął po tytuł mistrza Polski.

W czasach występów w Górniku napastnik został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Występował w niej w latach 1985-91, zaliczając m.in. udział w mistrzostwach świata w 1986 roku. W narodowych barwach Urban rozegrał łącznie 57 oficjalnych meczów, zdobywając siedem goli. Po raz ostatni napastnik zagrał w reprezentacji we wspomnianym 1991 roku w meczu z Anglią (1:1).

Urban zasłynął nie tylko świetnymi występami w polskiej lidze, ale też na Półwyspie Iberyjskim. Polak z Górnika w 1989 roku przeniósł się do Pampeluny, gdzie szybko stał się jednym z ulubieńców fanów miejscowej Osasuny. Z polskim napastnikiem w składzie zespół m.in. awansował do Pucharu UEFA (1990/91). Warto również odnotować legendarny występ Urbana w starciu z Realem Madryt na terenie Królewskich. Dokładnie 30 grudnia 1990 roku Osasuna odniosła spektakularne zwycięstwo ligowe aż 4:0, a Polak popisał się ustrzeleniem trzech goli dla zwycięzców. Można zatem śmiało napisać, że Urban błyszczał w lidze hiszpańskiej, zanim trafił tam Robert Lewandowski.

W Hiszpanii Urban występował jeszcze dla Realu Valladolid (1995), CD Toledo (1995-96), po czym przeniósł się na sezon do Niemiec, konkretnie do VfB Oldenburg (1996-97) i zakończył karierę w swoim ukochanym Górniku Zabrze w 1998 roku.

Dorobek trenerski nowego selekcjonera Polaków? Urban rozpoczął od szkolenia młodzieży w Osasunie. Pracował również w Legii Warszawa (dwukrotnie, 2007-10 i 2012-13), był członkiem sztabu selekcjonera Leo Beenhakkera (przed ME 2008), w Polonii Bytom (2010), Zagłębiu Lubin (2011), seniorskiej Osasunie (2014-15), Lechu Poznań (2015-16), Śląsku Wrocław (2017-18) i wreszcie Górniku Zabrze (dwukrotnie, 2021-22 i 2023-25).

Urban jako trener sięgnął po mistrzostwo Polski (2012/13), dwa Puchary Polski (2007/08 i 2012/13) i dwa Superpuchary Polski (2008, 2016).

