Robert Lewandowski podjął decyzję ws. reprezentacji Polski. Jasny przekaz!

Jan Urban został selekcjonerem reprezentacji Polski. A co z Robertem Lewandowskim? Wydaje się, że powrót eks-kapitana do drużyny narodowej, to kwestia czasu.

O podejściu względem Roberta Lewandowskiego ze strony Jana Urbana, informowaliśmy szerzej w osobnym tekście. Z pewnością jest to miła odmiana w porównaniu do tego, co podczas czerwcowego zgrupowania działo się, za rządów eks-selekcjonera Michała Probierza. Robert Lewandowski podjął decyzję ws. powrotu do reprezentacji Polski! Jeśli nowy trener reprezentacji chce widzieć w drużynie Lewandowskiego, wydaje się, że to tylko kwestia czasu, kiedy RL9 ponownie założy biało-czerwoną koszulkę. Takie sygnały potwierdza również portal goal.pl. „Robert Lewandowski jest w 100 procentach do dyspozycji Jana Urbana. Tu nie ma żadnych wątpliwości, napastnik Barcelony zdecydował się wrócić do kadry. I nie ma tu żadnych dodatkowych warunków, dotyczących choćby opaski. Ta sprawa zostanie omówiona, ale w żaden sposób Lewandowski nie uzależnia powrotu do kadry od tego kto będzie jej kapitanem” – czytamy w tekście Piotra Koźmińskiego. Eks-kapitan reprezentacji, najlepszy strzelec FC Barcelony, w barwach drużyny narodowej zaliczył 158 oficjalnych występów, w których zdobył 85 goli. Kto wie, może napastnik zdoła przekroczyć magiczną barierę stu trafień dla polskiej kadry. Choć zadanie z pewnością będzie ekstremalnie trudne, biorąc pod uwagę coraz częściej pojawiające się wieści, że misja MŚ 2026 ma być ostatnią na karcie reprezentacyjnej Lewandowskiego. Trudno się temu dziwić, w sierpniu b.r. RL9 skończy już 37 lat. Kim jest Jan Urban? To były reprezentant Polski, grał w lidze hiszpańskiej Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w przeszłości był zasłużonym zawodnikiem. Jan Urban urodził się 14 maja 1962 roku w Jaworznie. Jego pierwszym klubem była miejscowa Victoria, ale na szerokie wody wypłynął w barwach Zagłębia Sosnowiec. Cztery sezony później (lata 1981-85) Urban został piłkarzem Górnika Zabrze, z którym m.in. trzykrotnie sięgnął po tytuł mistrza Polski. W czasach występów w Górniku napastnik został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Występował w niej w latach 1985-91, zaliczając m.in. udział w mistrzostwach świata w 1986 roku. W narodowych barwach Urban rozegrał łącznie 57 oficjalnych meczów, zdobywając siedem goli. Po raz ostatni napastnik zagrał w reprezentacji we wspomnianym 1991 roku w meczu z Anglią (1:1). Urban zasłynął nie tylko świetnymi występami w polskiej lidze, ale też na Półwyspie Iberyjskim. Polak z Górnika w 1989 roku przeniósł się do Pampeluny, gdzie szybko stał się jednym z ulubieńców fanów miejscowej Osasuny. Z polskim napastnikiem w składzie zespół m.in. awansował do Pucharu UEFA (1990/91). Warto również odnotować legendarny występ Urbana w starciu z Realem Madryt na terenie Królewskich. Dokładnie 30 grudnia 1990 roku Osasuna odniosła spektakularne zwycięstwo ligowe aż 4:0, a Polak popisał się ustrzeleniem trzech goli dla zwycięzców. Można zatem śmiało napisać, że Urban błyszczał w lidze hiszpańskiej, zanim trafił tam Robert Lewandowski. W Hiszpanii Urban występował jeszcze dla Realu Valladolid (1995), CD Toledo (1995-96), po czym przeniósł się na sezon do Niemiec, konkretnie do VfB Oldenburg (1996-97) i zakończył karierę w swoim ukochanym Górniku Zabrze w 1998 roku. Dorobek trenerski nowego selekcjonera Polaków? Urban rozpoczął od szkolenia młodzieży w Osasunie. Pracował również w Legii Warszawa (dwukrotnie, 2007-10 i 2012-13), zaliczył wspomniany epizod w sztabie selekcjonera Leo Beenhakkera (przed ME 2008), w Polonii Bytom (2010), Zagłębiu Lubin (2011), seniorskiej Osasunie (2014-15), Lechu Poznań (2015-16), Śląsku Wrocław (2017-18) i wreszcie Górniku Zabrze (dwukrotnie, 2021-22 i 2023-25). Urban jako trener sięgnął po mistrzostwo Polski (2012/13), dwa Puchary Polski (2007/08 i 2012/13) i dwa Superpuchary Polski (2008, 2016). Czytaj też:

