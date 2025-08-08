Nowy trener reprezentacji Polski! Zaskakujący powrót w PZPN

Dziennikarz oraz współtwórca Kanału Sportowego przekazał sensacyjną informację za pośrednictwem platformy X.

„Jerzy Brzęczek zostanie nowym trenerem reprezentacji Polski U21. Były selekcjoner zastąpi na tym stanowisku Adama Majewskiego” – czytamy we wpisie Mateusza Borka w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, kandydatura Jerzego Brzęczka do niedawna była jednym z rozwiązań w kontekście seniorskiej drużyny narodowej. Ostatecznie jednak Polski Związek Piłki Nożnej postawił na Jana Urbana.

Historia selekcjonera Brzęczka jest, trzeba przyznać, dosyć nietypowa. Kapitan wicemistrzów olimpijskich z igrzysk w Barcelonie (1992) jako piłkarz w kadrze Polski zagrał w 42 oficjalnych meczach, zdobywając cztery gole. W roli selekcjonera Polaków Brzęczek pracował w latach 2018-21. Co ciekawe, reprezentacja awansowała wówczas na Euro 2020. Świat storpedowała jednak pandemia COVID-19, która zatrzymała niemal wszystko, łącznie ze sportem. Ostatecznie mistrzostwa Europy zostały przełożone na rok 2021, a zanim Euro się zaczęło, Brzęczek stracił pracę. Sukces w postaci awansu na ME skonsumował wówczas za Polaka zatrudniony przez ówczesnego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka – Portugalczyk Paulo Sousa.

Można zatem przyznać, że jeśli wieści ze strony Mateusza Borka się sprawdzą, Cezary Kulesza wyciągnie rękę w stronę Brzęczka. Dając ponowną szansę pracy w kadrze narodowej. Brzęczek ma zastąpić na stanowisku Adama Majewskiego. Podczas niedawnych ME U-21 polski zespół zaprezentował się bardzo słabo, odpadając po rozgrywkach grupowych – gdzie poniósł trzy porażki w trzech meczach.

Przed Majewskim trenerem kadry U-21 był za to Michał Probierz.

