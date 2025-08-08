Nowy trener reprezentacji Polski! Zaskakujący powrót w PZPN
Jerzy Brzęczek i Jan Urban
Jerzy Brzęczek i Jan Urban Źródło: Newspix.pl / Rafal Baranski / Arena Akcji
Jerzy Brzęczek ma zostać nowym trenerem reprezentacji Polski U-21. Jak poinformował Mateusz Borek, eks-selekcjoner seniorskiej kadry ma zastąpić Adama Majewskiego.

Dziennikarz oraz współtwórca Kanału Sportowego przekazał sensacyjną informację za pośrednictwem platformy X.

„Jerzy Brzęczek zostanie nowym trenerem reprezentacji Polski U21. Były selekcjoner zastąpi na tym stanowisku Adama Majewskiego” – czytamy we wpisie Mateusza Borka w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, kandydatura Jerzego Brzęczka do niedawna była jednym z rozwiązań w kontekście seniorskiej drużyny narodowej. Ostatecznie jednak Polski Związek Piłki Nożnej postawił na Jana Urbana.

Media: Jerzy Brzęczek nowym selekcjonerem! Poprowadzi reprezentację U-21

Historia selekcjonera Brzęczka jest, trzeba przyznać, dosyć nietypowa. Kapitan wicemistrzów olimpijskich z igrzysk w Barcelonie (1992) jako piłkarz w kadrze Polski zagrał w 42 oficjalnych meczach, zdobywając cztery gole. W roli selekcjonera Polaków Brzęczek pracował w latach 2018-21. Co ciekawe, reprezentacja awansowała wówczas na Euro 2020. Świat storpedowała jednak pandemia COVID-19, która zatrzymała niemal wszystko, łącznie ze sportem. Ostatecznie mistrzostwa Europy zostały przełożone na rok 2021, a zanim Euro się zaczęło, Brzęczek stracił pracę. Sukces w postaci awansu na ME skonsumował wówczas za Polaka zatrudniony przez ówczesnego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka – Portugalczyk Paulo Sousa.

Można zatem przyznać, że jeśli wieści ze strony Mateusza Borka się sprawdzą, Cezary Kulesza wyciągnie rękę w stronę Brzęczka. Dając ponowną szansę pracy w kadrze narodowej. Brzęczek ma zastąpić na stanowisku Adama Majewskiego. Podczas niedawnych ME U-21 polski zespół zaprezentował się bardzo słabo, odpadając po rozgrywkach grupowych – gdzie poniósł trzy porażki w trzech meczach.

Przed Majewskim trenerem kadry U-21 był za to Michał Probierz.

Źródło: X / @BorekMati